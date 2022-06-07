美國10年期債息續升，今早曾高見3.0565厘，創近1個月高，美期亞股向下，港股反覆，恒指今早低開76點，曾跌最多209點，臨近尾市曾倒升最多90點，半日高低波幅300點。
恒指半日跌25點或0.12%，報21628點，成交金額811億元；國指升1點或0.02%，報7501點。恒生科技指數收報4625點，升0.51%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌20隻升，45隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升5.96%，收報4.27元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.58%，收報120.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.27元，升5.96%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報120.8元，跌4.58%。
恒指10天線(20929.54點)續升近50天線(20973.45點)，恒指續高於100天線(22088.35點)及50天線，及貼近保力加通道頂(21757點)。
科指10天線(4319.11點)升穿50天線(4282.41點)，科指升穿保力加通道頂(4612點)，上試100天線(4746.85點)。
北水南下合計淨流入10.61億元，較上日減少29.36%，連續第5日流入，累計流入64.59億元，對上一次連續5日淨流入是5月13日。南水北上合計淨流入22.86億元人民幣，較上日減少79.69%，連續第7日流入，累計流入427.86億元。
嗶哩嗶哩（9626）據報裁員20%，集中在遊戲、直播和商業化業務。收報200.4元，升1.01%。
港交所（0388）公布，Jane Street告LME索賠1.2億，涉取消鎳合約交易。收報353.6元，升1.73%。
雅居樂（3383）上月賣樓收入跌四成，德信中國合約銷售少66%。收報3.08元，升1.65%。
梧桐證券（0613）獲中譽集團（0985）斥5000萬元入股8.48%。梧桐證券收報0.425元，無升跌。中譽集團（0985）收報2.31元，升0.43%。
廣汽（2238）5月汽車銷量升3.5％。收報7.77元，升0.91%。
中電（0002）聯同中電源動及ESR合作，在香港及大灣區推動碳中和。收報77.05元，跌0.71%。
寶龍商業（9909）終止向母企寶龍地產（1238）購辦公樓交易。寶龍商業收報6.54元，升7.74%。寶龍地產（1238）收報2.02元，跌0.49%。
陽光房地產（0435）：落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。收報3.82元，跌0.26%。
爪哇（0251）斥6.27億購渣甸山龍風臺15伙，擬重建成豪宅收租。收報5.55元，無升跌。
合景泰富（1813）上月合約銷售跌64%。收報2.35元，升3.98%。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見284.8元，收報279.2元，升2.72%；知乎（2390）創上市新高，見28元，收報27.65元，升9.07%；中遠海能（1138）創52周高，見5.74元，收報5.73元，升8.52%；廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.13元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.36元，升0.74%；中煤能源（1898）創52周高，見7.6元，收報7.55元，升2.3%。
2隻股份創上市新低，包括永嘉集團（3322）低見0.25元，收報0.265元，跌5.36%；長城環亞（0583）低見0.221元，收報0.221元，跌5.96%。
5隻股份創52周低，包括樂透互娛（8198）低見0.25元，收報0.25元，跌16.67%；海螺（0914）低見32.4元，收報33.45元，升2.29%；大昌集團（0088）低見4.41元，收報4.59元，升2.23%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.9元，跌1.04%；海螺創業（0586）低見17.72元，收報17.88元，跌0.89%。
異動股
上升異動股，包括，飛魚科技（1022）收報0.8元，升142.42%；東銀國際（0668）收報0.208元，升27.61%；中教控股（0839）收報6.49元，升23.85%；天立教育（1773）收報0.73元，升15.87%；希望教育（1765）收報0.52元，升14.29%；宇華教育（6169）收報1.22元，升11.93%；民生教育（1569）收報0.66元，升11.86%；青瓷遊戲（6633）收報4.55元，升10.98%；中匯（0382）收報2.55元，升10.87%；衍生集團（6893）收報0.315元，升10.53%；思考樂教育（1769）收報0.53元，升10.42%。
下跌異動股，包括，樂享（6988）收報2.35元，跌34.72%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%；太睿國際控股（1010）見52周低0.65元，收報0.69元，跌13.75%；中泛控股（0715）收報0.052元，跌13.33%；瑞風新能源（0527）收報0.154元，跌12%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.35元，跌11.39%；再鼎醫藥（9688）收報21.4元，跌9.32%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌8.72%；永達汽車（3669）收報8.16元，跌8.52%；保集健康（1246）收報0.132元，跌8.33%。
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