moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌25點 美10年債息見1個月高 美期亞股向下

美國10年期債息續升，今早曾高見3.0565厘，創近1個月高，美期亞股向下，港股反覆，恒指今早低開76點，曾跌最多209點，臨近尾市曾倒升最多90點，半日高低波幅300點。

恒指半日跌25點或0.12%，報21628點，成交金額811億元；國指升1點或0.02%，報7501點。恒生科技指數收報4625點，升0.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌20隻升，45隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升5.96%，收報4.27元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.58%，收報120.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.27元，升5.96%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報120.8元，跌4.58%。

恒指10天線(20929.54點)續升近50天線(20973.45點)，恒指續高於100天線(22088.35點)及50天線，及貼近保力加通道頂(21757點)。

科指10天線(4319.11點)升穿50天線(4282.41點)，科指升穿保力加通道頂(4612點)，上試100天線(4746.85點)。

北水南下合計淨流入10.61億元，較上日減少29.36%，連續第5日流入，累計流入64.59億元，對上一次連續5日淨流入是5月13日。南水北上合計淨流入22.86億元人民幣，較上日減少79.69%，連續第7日流入，累計流入427.86億元。

嗶哩嗶哩（9626）據報裁員20%，集中在遊戲、直播和商業化業務。收報200.4元，升1.01%。

港交所（0388）公布，Jane Street告LME索賠1.2億，涉取消鎳合約交易。收報353.6元，升1.73%。

雅居樂（3383）上月賣樓收入跌四成，德信中國合約銷售少66%。收報3.08元，升1.65%。

梧桐證券（0613）獲中譽集團（0985）斥5000萬元入股8.48%。梧桐證券收報0.425元，無升跌。中譽集團（0985）收報2.31元，升0.43%。

廣汽（2238）5月汽車銷量升3.5％。收報7.77元，升0.91%。

中電（0002）聯同中電源動及ESR合作，在香港及大灣區推動碳中和。收報77.05元，跌0.71%。

寶龍商業（9909）終止向母企寶龍地產（1238）購辦公樓交易。寶龍商業收報6.54元，升7.74%。寶龍地產（1238）收報2.02元，跌0.49%。

陽光房地產（0435）：落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。收報3.82元，跌0.26%。

爪哇（0251）斥6.27億購渣甸山龍風臺15伙，擬重建成豪宅收租。收報5.55元，無升跌。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌64%。收報2.35元，升3.98%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見284.8元，收報279.2元，升2.72%；知乎（2390）創上市新高，見28元，收報27.65元，升9.07%；中遠海能（1138）創52周高，見5.74元，收報5.73元，升8.52%；廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.13元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.36元，升0.74%；中煤能源（1898）創52周高，見7.6元，收報7.55元，升2.3%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括永嘉集團（3322）低見0.25元，收報0.265元，跌5.36%；長城環亞（0583）低見0.221元，收報0.221元，跌5.96%。

5隻股份創52周低，包括樂透互娛（8198）低見0.25元，收報0.25元，跌16.67%；海螺（0914）低見32.4元，收報33.45元，升2.29%；大昌集團（0088）低見4.41元，收報4.59元，升2.23%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.9元，跌1.04%；海螺創業（0586）低見17.72元，收報17.88元，跌0.89%。

異動股

上升異動股，包括，飛魚科技（1022）收報0.8元，升142.42%；東銀國際（0668）收報0.208元，升27.61%；中教控股（0839）收報6.49元，升23.85%；天立教育（1773）收報0.73元，升15.87%；希望教育（1765）收報0.52元，升14.29%；宇華教育（6169）收報1.22元，升11.93%；民生教育（1569）收報0.66元，升11.86%；青瓷遊戲（6633）收報4.55元，升10.98%；中匯（0382）收報2.55元，升10.87%；衍生集團（6893）收報0.315元，升10.53%；思考樂教育（1769）收報0.53元，升10.42%。

下跌異動股，包括，樂享（6988）收報2.35元，跌34.72%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%；太睿國際控股（1010）見52周低0.65元，收報0.69元，跌13.75%；中泛控股（0715）收報0.052元，跌13.33%；瑞風新能源（0527）收報0.154元，跌12%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.35元，跌11.39%；再鼎醫藥（9688）收報21.4元，跌9.32%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌8.72%；永達汽車（3669）收報8.16元，跌8.52%；保集健康（1246）收報0.132元，跌8.33%。

 

其他報道

中國經濟學家陳文玲：要收復台灣 搶下台積電

SEC擬今秋對股市規定進行重大改革

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由跌轉升 見逾兩個月高

摩根大通策略師認爲中國股票迎來買入機會

終止向母企收購物業  寶龍商業早市暫彈近9%

G7上市前與E6合併 騰訊阿里為股東

蘋果推先買後付分期服務Apple Pay Later

Jane Street：LME舉動「不合法」

馬斯克批Twitter不提供假帳戶數據 威脅終止交易

滬深三大指數個別走 人行零投放零回籠

馬斯克批Twitter不提供假帳戶數據 威脅終止交易

滬深三大指數個別走 人行零投放零回籠

恒指低開76點 科指跌0.49% 科指10天線升穿50天線