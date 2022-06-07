ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，受到俄烏局勢導致大宗商品價格飈升以及全球經濟逐步從疫情中復蘇等因素，今年全球通脹率中位數為5.2%，較2021年的1%大為上升。

而香港的物價雖然較往年同期上升3%，仍低於亞洲通脹率中位數3.5%，主要由於房屋租賃成本在過去一年因應人口淨流出而保持穩定。但因港元和美元掛勾而保持强勢，其他貨幣相對走弱，令香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市。

另外，多個内地城市的排名均有上升，當中有四個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海在亞洲排名第三，僅次於香港和東京。關禮廉指，内地城市排名上升的原因主要由於人民幣價格强勢，而且中國經濟在調查期間表現較强勁，令内地城市物價高於其他地區。

被問及香港是否面對人才外流及吸引力下降的問題，關禮廉指出香港目前最大的挑戰在於較為嚴格的疫情管控措施及沒有明確的通關計劃，令不少在港工作的人才回到原居地，或轉移到新加坡，甚至是中東地區尤其是杜拜工作。

ECA International每年作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

新加坡在全球外派僱員生活費用最高的城市中排第13，與去年持平。雖然新加坡的物價在過去12個月顯著上漲，但受限於製造業及出口貿易大幅放緩，令新加坡幣相較其他區域貨幣相對弱勢。

相較不少亞洲城市的通脹率呈現高增長，歐盟大部分的城市排名因歐元匯率持續不穩而有所下降，其中巴黎更跌出全球前30位。

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