中海外（0688）公布，2022年5月份合約銷售額263.91億人民幣（下同），按年跌23%﹔2022年首五個月累計合約銷售額950.33億元，按年下跌38.9%。截至2022年5月底，累計認購未簽約額192.37億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。中海外在2022年5月份於廣州、南昌和北京共收購了三幅地塊無新增土地儲備，累計應付的土地出讓金約為319.83億元。
中海外宏洋（0081）公布，2022年5月份合約銷售額36.76億元，按年跌63.6%﹔2022年首五個月累計合約銷售額157.44億元，按年下跌50.5%。截至2022年5月底，累計認購未簽約額11.82億元。中海外宏洋於2022年5月份無新增土地儲備。
債券方面，綠地香港（0337）公布，已於如下6月3日債券到期日全部贖回所有尚未償還的債券。
保利置業（0119）則公布，旗下的上海保利置業已於6月6日成功發行第三期公司債券，規模為15億元。其中10億元發行年期為3+2年，票面年利率為3.20%；及人民幣5億元發行年期為5+2年，票面年利率為3.65%。所得將用於償還有息債務。
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