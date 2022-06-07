根據《Financial News》報道引述不願透露身份的消息指，螞蟻集團旗下的Alipay Singapore Holding（下稱Alipay Singapore）尋求以大宗交易形式，出售韓國Kakaopay共500萬股，造價較今日Kakaopay收市價有8.5%至11.8%折讓。Kakaopay今日收市價為10.6萬韓圜，若按報道所指折讓率計算，Alipay Singapore擬出售Kakaopay的每股造價介乎93492至96990韓圜，約套現4674.7億至4849.5億韓圜，折約至29.17億至30.26億元。