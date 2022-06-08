環球地緣政治局勢緊張、新冠疫情等負面因素，拖累投資市場氣氛。羅兵咸永道預料，今年上半年本地市場將錄得22隻新股上市，按年減少53%；集資額則料按年大跌92%，至171億元。受相關負面因素持續不明朗影響，該行料本港全年新股集資額約1800億至2000億元，較今年初估算3500億至4000億元下調近五成；上市公司數目預計達80間。
羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢指，上半年投資市場不利因素持續發生，導致香港集資市場大受影響，其中上半年仍未見集資過百億元公司到香港上市。
儘管下半年不明朗因素仍然存在，該行香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，目前已有180間公司遞表申請上市，較今年初150間，增加將30間，可見企業仍有赴港上市需求，並對本地今年集資市場維持審慎樂觀；而現時難以估計下半年各地政府、央行對刺激經濟所實施的舉措，故未能預測香港今年能否重佔全球新股集資三甲位置。
他續指，該行預期下半年上市公司中，將有3至4間集資超過100億元；6至8間集資額介乎50億至100億元；當中已包括部份從美國回歸的中概股。他又提及，由於近期市況低迷或影響企業新股發行每股定價，不少中概股回流僅作第二上市，並非即時進行新一輪集資，因此對整體集資額亦有所影響。
提及新加坡交易所近期積極尋求中概股到當地上市，黃煒邦稱，各地交易所擁有自己的定位及角色，屬良性競爭狀態。他強調，香港可為中國企業提供融資平台，協助其接觸國際投資者；相信隨着更多上市條例更新，本港集資市場將會持續向好。
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