平安壹賬通銀行（PAOB）宣布，即日起4個月港幣定期存款年利率上調至1.6厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。PAOB又表示，深明客戶希望透過定期存款賺取高息回報，同時又希望保持資金流動性，因此特別推出全新1個月定期存款，年利率為1厘。

虛擬銀行標榜較低起存額，PAOB除了不設存款上限，最低存款亦只為100元；另一虛銀天星（Airstar），目前3個月存期的年利率為1.1厘，起存額只1000元。

目前不少傳統銀行的優惠集中於6個月以上的存期，但亦有個別銀行搶短錢，例如花旗雖然沒有12個月港元定存優惠，但有推3個月定存優惠，年利率為1.38厘。創興銀行亦一樣，近期一直集中推1至3個月定存優惠，目前最高年息為1.2厘，存期為3個月。

不過，傳統銀行的起存額較高，例如上述花旗及創興分別為5萬元及100萬元；工銀亞洲的98天存期、1.2厘年息，起存額為80萬元；建行亞洲的1.05厘3個月定存優惠，起存額為300萬元；大新銀行（2356）3至6個月以下的1.5厘優惠，起存額更達500萬元。

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