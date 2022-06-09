除強積金計劃外，取消對沖安排將同樣適用於《職業退休計劃條例》下的職業退休計劃。

積金局指，政府計劃於積金易平台全面運作時實施取消對沖安排。在取消對沖安排生效日後，僱主不可再使用其強積金強制性供款累算權益對沖僱員由該日起的受僱期內所享有的遣散費或長期服務金。

積金局主席劉麥嘉軒表示，經歷多年來社會上廣泛討論及多輪諮詢，取消強積金對沖安排終於獲立法會通過，令強積金制度得以進一步完善，有助打工仔壯大退休儲備，加強退休保障成效，意義重大。

配合取消強積金對沖的實施，積金局已在構建中的積金易平台上設立支援專項儲蓄戶口計劃相關功能，讓勞工處為僱主開設專項儲蓄戶口，以處理與取消對沖相關的工作。劉麥嘉軒表示，積金局一直與勞工及福利局和勞工處在構建積金易平台的過程中緊密合作。積金局、積金易平台公司和平台項目承辦商正盡力全速構建積金易平台，目標是於2023年第二季開始分批轉移強積金帳戶資料，並預期平台最早將於2025年全面運作。

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