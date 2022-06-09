美期回升，歐股則在歐央行會議前向下，港股則受內地疫情及美國通脹因素夾擊而向下，一方面，北京朝陽區因疫情防控暫停地下體育經營場所、地下體育培訓機構營業，另一方面，網傳上海將再封城。恒指今早高開106點，短暫升至128點，午後跌幅擴大至276點，跌幅1.26%為一周最多，全日高低波幅405點。科指曾跌最多2.81%，是5月24日後最大跌幅。