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疫情通脹憂慮 恒指收市跌145點100天線復失 科指則守住

美期回升，歐股則在歐央行會議前向下，港股則受內地疫情及美國通脹因素夾擊而向下，一方面，北京朝陽區因疫情防控暫停地下體育經營場所、地下體育培訓機構營業，另一方面，網傳上海將再封城。恒指今早高開106點，短暫升至128點，午後跌幅擴大至276點，跌幅1.26%為一周最多，全日高低波幅405點。科指曾跌最多2.81%，是5月24日後最大跌幅。

恒指收市跌145點或0.66%，報21869點，成交金額1637億元，較上日減少11.04%；國指跌73點或0.95%，報7606點。恒生科技指數收報4749點，跌1.43%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌20隻升，44隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升2.38%，收報34.45元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌7.61%，收報11.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報32.3元，升3.03%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報116.8元，跌5.81%。

恒指100天線(22060.56點)得而復失。科指曾跌穿100天線(4733.27點)，收市重回其上。

北水南下合計淨流入4.12億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入35.79億元人民幣，較上日減少37.93%，連續第9日流入，累計流入544.53億元。

午後消息股表現

京東（9618）據報擬拓展試點餐飲外賣業務。收報249元，跌2.05%。

佳源國際（2768）5月合約銷售額按年跌68.5%。收報0.375元，升2.74%。

中廣核新能源（1811）上月發電量增1.1%，風電項目升逾兩成。收報3.65元，跌3.18%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報233.2元，跌1.44%。周大福（1929）收報13.74元，跌2.69%。蔚來集團（9866）收報159.7元，跌1.18%。

GEM上市星醫美股Republic Healthcare（8357）「生意淡薄」，轉戰炒賣胡椒期貨。收報0.241元，跌2.03%。

匯控（0005）關閉旗下貿易平台Serai。收報50.6元，跌1.27%。

嘉里建設（0683）46億售兩貨倉，華潤物流已付4.6億訂。收報20.35元，升0.74%。

中駿集團（1966）5月合同銷售額按年跌54%。收報1.19元，升0.85%。

寶龍地產（1238）旭輝控股（0884）上月賣樓收入雙雙跌六成。寶龍地產收報2.08元，升1.96%。旭輝控股（0884）收報3.67元，升1.66%。

保利置業（0119）首5個月合同銷售額按年跌49%。收報1.77元，跌5.35%。

吉利汽車（0175）母企支持的基金投資以國雷達晶片方案商Vayyar。收報14.56元，跌3.96%。

德永佳（0321）發盈警，料去年純利大跌近四成。收報1.34元，跌1.47%。

新世界（0017）委任馬紹祥出任執行董事。收報30.2元，無升跌。

黛麗斯（0333）上季收入升9%至4.49億。收報0.475元，升3.26%。

長城汽車（2333）首5個月銷量下降近兩成 上月銷量跌8%。收報14.22元，跌4.82%。

耀才（1428）：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會，事件圓滿解決。收報1.41元，跌2.08%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見43.8元，收報42.3元，升5.22%；知乎（2390）創上市新高，見31.65元，收報30.4元，升4.29%；雲康集團（2325）創上市新高，見13.08元，收報13.02元，升1.88%；第七大道（0797）創52周高，見2.65元，收報2.65元，升0.76%；廈門港務（3378）創52周高，見2.16元，收報2.16元，升0.47%；神華（1088）創52周高，見27.65元，收報27.5元，升1.48%；兗煤（1171）創52周高，見29.45元，收報29元，跌0.17%；中煤能源（1898）創52周高，見8.1元，收報7.89元，跌0.88%；中海油服（2883）創52周高，見9.94元，收報9.9元，升1.96%；AEON信貸（0900）創52周高，見5.34元，收報5.33元，升0.95%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.19元，收報2.24元，升0.9%；澳洲成峰高教（1752）低見0.068元，收報0.072元，跌11.11%；維信金科（2003）低見2.9元，收報3元，跌7.69%；華融金控（0993）低見0.106元，收報0.12元，跌0.83%；和譽（2256）低見3.48元，收報3.6元，跌3.74%。

8隻股份創52周低，包括樂透互娛（8198）低見0.226元，收報0.242元，跌3.2%；潤泥（1313）低見5.31元，收報5.35元，跌8.86%；盛京銀行（2066）低見5.18元，收報5.18元，跌8.64%；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，無升跌；興勝創建（0896）低見1.12元，收報1.17元，升2.63%；信佳國際（0912）低見1.35元，收報1.37元，升0.74%；中巴（0026）低見85元，收報89.1元，跌0.56%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.89元，跌1.05%。

異動股

上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.061元，升19.61%；世紀聯合（1959）收報0.48元，升14.29%；佳源服務（1153）收報1.07元，升13.83%；錦藝集團（0565）收報0.255元，升10.39%；新東方（9901）收報13.02元，升9.97%；民生教育（1569）收報0.68元，升9.68%；順興（1637）收報0.495元，升8.79%；深藍科技（1950）收報0.19元，升8.57%；賞之味（8096）收報0.065元，升8.33%；維珍妮（2199）收報5.08元，升7.4%；光大證券（6178）收報5.9元，升7.27%。

下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.206元，跌16.26%；英皇證券集團（0717）收報0.056元，跌13.85%；東方海外（0316）收報243.2元，跌11.43%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.068元，收報0.072元，跌11.11%；中國抗體（3681）收報2.06元，跌10.43%；譽宴（1483）收報0.71元，跌10.13%；比高（8220）收報0.18元，跌10%；飛魚科技（1022）收報0.69元，跌9.21%。

 

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