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資深經濟學家警告 日圓若跌至1美元兌150恐致亞洲金融危機重演

彭博社報導，資深經濟學家Jim O’Neill表示，如果日圓下跌至1美元兌150日圓水平，那麼當前這輪跌勢可能會引發像1997年亞洲金融危機那樣的動盪。

O’Neill周四重申上個月接受採訪時的看法，稱日圓如此大的跌幅可能促使中國為保護本國經濟而干預外匯市場。

O’Neill表示，如果日圓持續貶值，中國會認為這構成不公平的競爭優勢，並且不希望日圓貶值走勢威脅到本國經濟。

O’Neill在亞洲金融危機爆發時在高盛擔任首席外匯經濟學家，目前他擔任Chatham House的高級顧問。

日圓今年以來已下跌約14％，周四一度跌至每美元兌134.56日圓，創下2002年4月以來最弱水平。日本央行的鴿派立場與其他主要國家央行的鷹派立場截然不同，這是導致日圓貶值的主要原因。

O’Neill又指，如果到日本央行堅持孳息率曲線控制，而美國國債孳息率繼續上升，那麼這種勢頭可能會給中國帶來真正的麻煩。

在1997年金融危機期間，美國和日本等國家敦促中國不要讓人民幣貶值，因為擔心這可能導致貨幣貶值的連鎖反應。中國當時最終決定維持人民幣價格穩定，而為亞洲地區貨幣穩定奠定了基礎。

 

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