期內，淨營業總額50.54億元，按年增長29.56%。當中，移動遊戲營業額13.58億元，按年增加16%，增加原因主要是新推出的移動遊戲所致；增值服務營業額20.52億元，按年增加37%，主要是由於公司加強商業化能力建設，且增值服務的付費用戶數量有增加所致；廣告營業額10.41億元，按年增加46%，主要是由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及嗶哩嗶哩的廣告效率有所提高所致；電商及其他營業額6.03億元，按年增加16%，主要是由於公司電商平台的產品銷售增加所致。

截至3月底止，月均活躍用戶達2.94億，而移動端月活用戶達2.76億，按年分別增加31%及33%。日均活躍用戶達7940萬，按年增加32%。平均每月付費用戶達2720萬，按年增加33%。

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嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，第一季集團單個用戶日均使用時長顯著增加至95分鐘，創下新高。首席財務官樊欣表示，為滿足用戶需求，集團不斷完善產品和服務，期內付費率達到9.3%，創下歷史新高。

集團展望，預計今年第二淨營業額將達到48.5億元至49.5億元。此外，集團表示，已就建議轉換為主要上市向香港聯交所提出申請，並已就建議轉換申請收到香港聯交所確認。建議轉換的預計生效日期為今年10月3日。生效日期後，將於聯交所及納斯達克全球精選市場雙重主要上市。

嗶哩嗶哩今日收報233.2港元，下跌1.44%。其股票在美股開市前交易時段現下逾10%。