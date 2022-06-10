恒指半日跌40點或0.18%，報21828點，成交金額768億元；國指升12點或0.16%，報7618點。恒生科技指數收報4792點，升0.89%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。

藍籌20隻升，41隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升3.43%，收報15.06元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.79%，收報34.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報30.45元，升6.47%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.63%。

恒指下試10天線(21451.16點)後反彈，上試100天線(22041.38點)。科指100天線(4724.93點)失而復得。

北水南下合計淨流入14.56億元，較上日增加253.15%，淨流入金額是2022年6月6日15.02億元後最多。北水暫連續第2日流入，累計流入18.69億元，對上一次連續2日淨流入是6月1日。南水北上合計淨流入55.45億元人民幣，較上日增加54.9%，連續第10日流入，累計流入599.98億元。

恒指收市後換馬，將納入恒指的東方海外（0316）收報235元，跌3.37%；中升（0881）收報60.4元，升0.33%；中芯（0981）收報17.38元，跌0.46%；宏橋（1378）收報9.4元，跌3.79%。被剔出恒指的瑞聲（2018）收報17.46元，無升跌。

納入國指的聯想（0992）收報7.62元，跌1.3%；被剔出國指的翰森製藥（3692）收報13.58元，跌0.44%。

納入科指的蔚來（9866）收報158.4元，跌0.81%；被剔出科指的ASM太平洋（0522）收報72.95元，跌1.15%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）收報0.122元，升3.39%。港通控股（0032）收報10.9元，升0.93%。

友和（2347）上市，定價2.1元。收報2.09元，跌0.48%。

SPAC股Vision Deal（7827）上市，定價10元。收報10元，無升跌。

中芯（0981）：美法院駁回對公司的民事起訴。收報17.38元，跌0.46%。

螞蟻集團A股上市 據報被監管部門提上議事日程。螞蟻集團回應︰專注整改 沒IPO計劃。留意阿里（9988）。收報113.2元，升1.71%。

梧桐證券（0613）擬推IPO前交易平台。收報0.48元，升11.63%。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至16.5億人幣。收報215.4元，跌7.63%。

蔚來（9866）首季淨虧損18.25億元 次季車輛交付量料2.3萬至2.5萬輛。收報158.4元，跌0.81%。

中國建築興業（0830）：獲澳門銀河四期22.4億幕牆分包承建合約。收報2.21元，升2.31%。

BC科技（0863）旗下OSL向盈透證券提供虛擬資產服務。收報4.03元，跌0.25%。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按月跌29%。收報117.2元，升0.34%。

和記電訊（0215）旗下3香港在百佳設家電店中店 年尾前增至18間。收報1.45元，無升跌。

周大福（1929）去年多賺逾一成至67億 派末期息每股0.28元。周大福4至5月整體零售值跌13% 內地同店銷售急挫28%。收報14.34元，升4.37%。

比亞迪（1211）將為特斯拉供應電池？ Tesla：無聽到有關訊息。收報311.4元，升3.8%。

乘聯會：中國5月廣義乘用車零售量按年減17% Tesla升1.9倍。汽車股先跌後普遍向上，吉利（0175）收報15.06元，升3.43%；廣汽集團（2238）收報7.71元，升1.85%；東風集團股份（0489）收報6.12元，跌0.33%；長城汽車（2333）收報15.02元，升5.63%；北京汽車（1958）收報2.55元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.32元，收報1.34元，跌0.74%；小鵬汽車（9868）收報109.4元，升3.8%；五菱（0305）收報1.32元，升8.2%；理想汽車（2015）收報121.3元，升3.5%；蔚來集團（9866）收報158.4元，跌0.81%。

正榮地產（6158）5月銷售額按年大跌八成 遠洋集團銷售額跌近三成。收報0.57元，跌1.72%。

新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣布，收購內地婦兒科集團諾亞醫療 與惟視眼科成策略合作伙伴。收報30元，跌0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見13.3元，收報13.3元，升2.15%；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.17元，升0.46%；AEON信貸（0900）創52周高，見5.37元，收報5.33元，無升跌；華新手袋（2683）創52周高，見0.475元，收報0.475元，升1.06%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.14元，收報2.15元，跌4.02%；邁博藥業（2181）低見0.53元，收報0.58元，跌9.38%；毅德國際（1396）低見0.236元，收報0.255元，跌1.92%。

7隻股份創52周低，包括潤泥（1313）低見5.23元，收報5.31元，跌0.75%；美聯集團（1200）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；築友智造（0726）低見0.51元，收報0.54元，升1.89%；信佳國際（0912）低見1.35元，收報1.35元，跌1.46%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.36元，跌8.11%；卡賓（2030）低見2.18元，收報2.2元，跌1.35%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.89元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）收報6.15元，升37.58%；中國環保科技（0646）收報0.48元，升26.32%；樂透互娛（8198）收報0.3元，升23.97%；中國有贊（8083）收報0.184元，升13.58%；梧桐證券（0613）收報0.48元，升11.63%；康特隆（1912）收報0.152元，升10.95%；歐化（1711）收報0.21元，升10.53%；新晨中國動力（1148）收報0.54元，升10.2%；銀建國際（0171）收報0.47元，升9.3%；思考樂教育（1769）收報0.6元，升9.09%；指尖悅動（6860）收報0.223元，升8.25%。

下跌異動股，包括，銀杏教育（1851）收報0.95元，跌11.21%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.53元，收報0.58元，跌9.38%；聯合醫務（0722）收報0.73元，跌8.75%；亞倫國際（0684）見52周低1.36元，收報1.36元，跌8.11%；金匯（8160）收報0.095元，跌7.77%；青瓷遊戲（6633）收報4.16元，跌7.76%；嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.63%；招商局港口（0144）收報13.96元，跌7.55%；中國太保（2601）收報17.82元，跌7.28%。

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