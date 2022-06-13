moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

景順：「持續通脹」情況的可能性依然非常高

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，「持續通脹」情況的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進收緊政策，從而阻礙經濟增長。

美國上周五公布通脹按年升8.6%，高過市場預期及4月的8.3%，上星期五市場情緒隨即惡化，2年期及10年期債息分別為2.9%及3.02%，孳息率曲線顯著趨平，可能預警未來經濟不景氣，但通常並不預示經濟即將陷入衰退。

趙耀庭表示，市場預期美國加息及經濟活動或會惡化，投資者將資金配置於美元，從而推動美元上漲。這可能預示近期新興市場當地貨幣及風險資產波動不定。

趙耀庭認為，政策持續不明朗加上金融狀況收緊，預計波動性持續高企。預期，受基數效應及消費者需求減弱的影響，美國通脹將於年內逐漸放緩，但相關風險依然較高。在經濟周期的放緩階段，看好股票，但在政策不太明朗的情況下，市場會持續動盪，回報更趨溫和。股指波幅將變得極大。

趙耀庭認為，隨著金融狀況收緊，擁有定價能力及盈利較可見的較優質企業有望表現出色。相信基本情況方案(base-case scenario)將成為現實。在基本情況下，隨著消費者需求減少及工人復工緩解供應鏈挑戰，通脹壓力將得到紓解。不過，承認「持續通脹」情況的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進收緊政策，從而阻礙經濟增長。

其他報道

第二階段消費券 PayMe推4000萬元獎賞

敏華控股考慮分拆銳邁科技 於内地上市

賭牌快到期 澳立法會擬下周就新修訂博彩法表決

二人申壹傳媒旗下清盤 與勞資審裁處裁決有關

轉型「雙語帶貨」 新東方在綫曾飇升超過一倍

美10年債息見逾3年新高 恒指挫738點 見1個月最大跌幅 北水流入增48%

余偉文：今年第三季債券結算系統將加強與內地證券託管機構自動化對接

特斯拉據報已裁撤新加坡國家經理一職

劉揚偉批評競爭對手在越南「靠富士康取得方便」 並挖角公司人才

滬深三大指數低收 兩市成交額破萬億人幣