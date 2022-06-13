美國上周五公布通脹按年升8.6%，高過市場預期及4月的8.3%，上星期五市場情緒隨即惡化，2年期及10年期債息分別為2.9%及3.02%，孳息率曲線顯著趨平，可能預警未來經濟不景氣，但通常並不預示經濟即將陷入衰退。

趙耀庭表示，市場預期美國加息及經濟活動或會惡化，投資者將資金配置於美元，從而推動美元上漲。這可能預示近期新興市場當地貨幣及風險資產波動不定。

趙耀庭認為，政策持續不明朗加上金融狀況收緊，預計波動性持續高企。預期，受基數效應及消費者需求減弱的影響，美國通脹將於年內逐漸放緩，但相關風險依然較高。在經濟周期的放緩階段，看好股票，但在政策不太明朗的情況下，市場會持續動盪，回報更趨溫和。股指波幅將變得極大。

趙耀庭認為，隨著金融狀況收緊，擁有定價能力及盈利較可見的較優質企業有望表現出色。相信基本情況方案(base-case scenario)將成為現實。在基本情況下，隨著消費者需求減少及工人復工緩解供應鏈挑戰，通脹壓力將得到紓解。不過，承認「持續通脹」情況的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進收緊政策，從而阻礙經濟增長。

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