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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 見逾一年半高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升7.32點子至0.38232%，是2020年10月30日後最高，當日報0.40268%。對上一次連升6日是3月2日，當日拆息報0.22994%。

港元現報7.85元貶值1點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8498元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.31點子至0.13149%；1星期HIBOR升7.72點子至0.17851%；2星期HIBOR升9.27點子至0.23333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.77點子至1.03839%；6個月期HIBOR升16.13點子至1.82476%；12個月期HIBOR升10.11點子至2.67244%。

美元指數現報105.059貶值0.019點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報1.28214%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8998%，連續2日收窄，利差是2022年6月3日後最窄，當日差距為-0.8802%。

 

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