港元現報7.85元貶值1點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8498元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.31點子至0.13149%；1星期HIBOR升7.72點子至0.17851%；2星期HIBOR升9.27點子至0.23333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.77點子至1.03839%；6個月期HIBOR升16.13點子至1.82476%；12個月期HIBOR升10.11點子至2.67244%。

美元指數現報105.059貶值0.019點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報1.28214%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8998%，連續2日收窄，利差是2022年6月3日後最窄，當日差距為-0.8802%。

其他報道

比特幣暴瀉 MicroStrategy帳面料損失達10億美元

投資基金公會呼籲香港取消隔離措施

快狗打車今起招股 入場費4343元

瑞銀：螞蟻重啟IPO或為時過早 料不會在今年落實

比特幣跌9%低見21106美元 創1年半低 以太坊亦跌逾7%

滬深三大指數低開 人行開展100億人幣逆回購

港股ADR跌422點 夜期低水470點 美期美債息升亞股跌

預期加息75基點 美股創逾一年新低 道指跌876點