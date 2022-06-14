美通脹急升，利率期貨預期周三聯儲局很大機會加息75點子，美元續強勢、美10年債息續高於3.3%，但升幅低過2年期債券債息，出現4月以來的首次利率倒掛；另外，5年期債息亦一度高於30年債息逾17個基點，是20多年來最大差距。亞太區股市普遍向下，加密貨幣急跌，油價輕微向下。