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美債息倒掛 恒指半日跌191點 亞股、油價向下 北水流入南水續流出

美通脹急升，利率期貨預期周三聯儲局很大機會加息75點子，美元續強勢、美10年債息續高於3.3%，但升幅低過2年期債券債息，出現4月以來的首次利率倒掛；另外，5年期債息亦一度高於30年債息逾17個基點，是20多年來最大差距。亞太區股市普遍向下，加密貨幣急跌，油價輕微向下。

恒指今早低開284點，最多跌349點，一度收窄至95點，半日高低波幅255點。

恒指半日跌191點或0.91%，報20876點，成交金額701億元；國指跌80點或1.1%，報7259點。恒生科技指數收報4520點，跌1.69%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，46隻下跌，3隻無升跌。中銀香港（2388）升3.43%，收報30.15元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌4.74%，收報293.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報121.9元，升2.44%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27.4元，跌7.43%。

恒指跌穿20天線(20969.36點)、50天線(20942.61點)，一度重回其上。科指跌穿10天線(4602.99點)。

北水南下合計淨流入23.17億元，較上日減少57.85%，連續第4日流入，累計流入119.38億元，對上一次連續4日淨流入是6月6日。南水北上合計淨流出24.75億元人民幣，較上日減少81.69%，連續第2日流出，累計流出159.94億元。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見14.08元，收報13.58元，跌1.59%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.53元，收報2.26元，跌1.74%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見16.94元，收報17.18元，跌5.6%；富力（2777）低見1.92元，收報1.92元，跌4%；遠洋集團（3377）低見1.25元，收報1.26元，跌0.79%；中駿集團（1966）低見1.04元，收報1.05元，跌1.87%；融信中國（3301）低見1.81元，收報1.83元，跌1.61%；中梁（2772）低見1.59元，收報1.6元，跌1.23%；國泰君安（2611）低見9.29元，收報9.31元，跌8.55%；中國抗體（3681）低見1.92元，收報1.95元，跌2.01%；再鼎醫藥（9688）低見19.26元，收報19.4元，跌2.9%；大豐港（8310）低見0.083元，收報0.083元，跌17%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.82元，收報2.83元，跌2.41%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.32元，收報1.33元，跌1.48%；卓悅控股（0653）低見0.112元，收報0.121元，升3.42%；北控水務（0371）低見2.3元，收報2.32元，無升跌；中國水業集團（1129）低見0.216元，收報0.224元，跌12.16%；石藥集團（1093）低見7.05元，收報7.07元，跌1.81%；遠大醫藥（0512）低見3.99元，收報4.02元，跌1.47%；遠見控股（0862）低見0.125元，收報0.125元，跌3.1%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，跌1.11%；富豪產業（1881）低見1.32元，收報1.33元，跌0.75%。

異動股

上升異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.355元，升42%；陸慶（8052）收報0.101元，升10.99%；威高（1173）收報0.054元，升8%；中國智能交通（1900）收報0.147元，升6.52%；新東方在線（1797）收報9.26元，升6.19%；稻草熊（2125）收報2.98元，升5.67%；非凡中國（8032）收報1.18元，升5.36%；聯邦制藥（3933）收報4.5元，升5.14%；米格國際（1247）收報1.05元，升5%；復宏漢霖（2696）收報18.28元，升4.94%；金利豐（1031）收報0.242元，升4.76%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.051元，跌25%；飛魚科技（1022）收報0.52元，跌20%；大豐港（8310）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌17%；中國水業集團（1129）見52周低0.216元，收報0.224元，跌12.16%；思考樂教育（1769）收報0.59元，跌11.94%；成實外教育（1565）收報0.202元，跌11.79%；金匯（8160）收報0.1元，跌11.5%；栢能集團（1263）收報10.36元，跌11.45%；雲頂新耀（1952）收報19.94元，跌11.38%；思摩爾（6969）收報19.8元，跌8.76%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.29元，收報9.31元，跌8.55%。

 

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