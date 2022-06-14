市場等待聯儲局議息會議，環球市場表現反覆，美債息回落，不過倒掛情況未改，美期、歐股向上，亞股跌幅收窄，A股、港股則倒升。恒指今早低開284點，曾跌最多349點，午後曾倒升最多107點，全日高低波幅457點。