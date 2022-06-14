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恒指收市倒升0.41點 重上20天、50天線 南水轉流入

市場等待聯儲局議息會議，環球市場表現反覆，美債息回落，不過倒掛情況未改，美期、歐股向上，亞股跌幅收窄，A股、港股則倒升。恒指今早低開284點，曾跌最多349點，午後曾倒升最多107點，全日高低波幅457點。

恒指收市升0.41點或0%，報21067點，成交金額1330億元，較上日減少16.53%；國指跌6點或0.09%，報7333點。恒生科技指數收報4595點，跌0.06%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，41隻下跌，4隻無升跌。中銀香港（2388）升4.8%，收報30.55元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.52%，收報17.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報6元，升10.5%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報132.6元，跌5.22%。

恒指今早跌穿20天線(20978.94點)、50天線(20946.44點)，收市失而復得。科指跌穿10天線(4610.49點)。

北水南下合計淨流入51.79億元，較上日減少5.79%，連續第4日流入，累計流入148億元，對上一次連續4日淨流入是6月6日。南水北上合計淨流入39.44億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

興勝創建（0896）去年少賺逾四成，錄1.5億元。收報1.16元，無升跌。

國泰（0293）料上半年業務虧損按年收窄，冀年底客運航點恢復至58個。國泰上月客運量按年倍增至5.8萬人次。收報7.77元，跌0.13%。

今早及隔晚消息股表現

萊爾斯丹（0738）首季同店銷售跌38%，零售業務總銷售挫四成。收報0.475元，無升跌。

華潤置地（1109）5月銷售按年跌19%。收報32.4元，跌0.15%。

敏華控股（1999）考慮分拆銳邁科技，於内地上市。收報7.15元，跌1.52%。

賭牌快到期，澳立法會擬下周就新修訂博彩法表決。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.24元，跌0.19%；美高梅中國（2282）收報4.14元，升0.73%；澳博（0880）收報3.19元，跌0.31%；永利澳門（1128）收報4.56元，跌0.44%；銀河娛樂（0027）收報41.25元，跌0.6%。；金沙中國（1928）收報15.04元，跌0.53%。

破頂股表現

破頂股包括，匯通達（9878）創上市新高，見52.8元，收報51.6元，升8.86%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.08元，收報13.86元，升0.43%；第七大道（0797）創52周高，見2.65元，收報2.65元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見2.53元，收報2.2元，跌4.35%；陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.136元，升49.45%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見16.94元，收報17.28元，跌5.05%；富力（2777）低見1.92元，收報1.96元，跌2%；三巽控股（6611）低見1.6元，收報1.6元，跌9.09%；遠洋集團（3377）低見1.25元，收報1.28元，升0.79%；中駿集團（1966）低見1.04元，收報1.06元，跌0.93%；融信中國（3301）低見1.81元，收報1.83元，跌1.61%；中梁（2772）低見1.58元，收報1.59元，跌1.85%；國泰君安（2611）低見9.29元，收報9.68元，跌4.91%；睿見教育（6068）低見0.182元，收報0.19元，跌5.94%；中國抗體（3681）低見1.92元，收報1.96元，跌1.51%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.82元，收報2.84元，跌2.07%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.32元，收報1.36元，升0.74%；卓悅控股（0653）低見0.112元，收報0.115元，跌1.71%；北控水務（0371）低見2.3元，收報2.34元，升0.86%；中國水業集團（1129）低見0.216元，收報0.24元，跌5.88%；石藥集團（1093）低見7.05元，收報7.15元，跌0.69%；遠大醫藥（0512）低見3.99元，收報4.07元，跌0.25%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.76元，跌1.3%；聯合醫務（0722）低見0.67元，收報0.72元，跌4%；遠見控股（0862）低見0.125元，收報0.135元，升4.65%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.136元，升49.45%；新東方在線（1797）收報10.74元，升23.17%；金輪天地（1232）收報0.152元，升16.03%；中國電力（2380）收報4.65元，升13.69%；光大證券（6178）收報6.54元，升12.56%；商湯（0020）收報6元，升10.5%；冠均國際（1629）收報0.43元，升10.26%；大豐港（8310）創上市新低，見0.083元，收報0.109元，升9%；飛思達科技（1782）收報0.97元，升8.99%；匯通達（9878）創上市新高，見52.8元，收報51.6元，升8.86%。

下跌異動股，包括，金匯（8160）收報0.085元，跌24.78%；東勝旅遊（0265）收報0.053元，跌20.9%；飛魚科技（1022）收報0.53元，跌18.46%；Okura（1655）創上市新低，見0.28元，收報0.395元，跌14.13%；太和控股（0718）收報0.082元，跌13.68%；萬華媒體（0426）收報0.143元，跌11.73%；邁博藥業（2181）平上市低位0.53元，收報0.53元，跌11.67%；雲頂新耀（1952）收報19.96元，跌11.29%；福晟（0627）收報0.016元，跌11.11%；三和建築（3822）收報0.07元，跌10.26%；維太創科（6133）收報0.222元，跌9.76%。

 

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