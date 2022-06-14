文章日期：2022年6月14日 17:43
臨近父親節，富途（美：FUTU）趁機推出新一輪限時加碼開戶優惠活動，客戶由即日起至6月30日期間內成功開戶並入資金，即可額外獲得300元超市禮券，符合特定要求的新客戶，即可獲得一共1300港超市禮券。
此外，配合7%年化基金收益券，客戶可達最高逾1800港元奬賞，富途表示，相信可為尋求市況新機遇的投資者，更添動力。
其他報道
中港照相發盈警 料純利下跌至少四成
八達通推2.5億現金奬賞 新消費券用戶可獲30元
畢馬威：港銀資金充裕 沒動機大幅加息
恒指收市倒升0.41點 重上20天、50天線 南水轉流入
花旗新客開戶定存最高享2.28厘年利率
李嘉誠基金會再捐420萬元 推第二階段提升人工智能素養課程
滬深三大指數高收 兩市成交額破萬億人幣
中證監：要求外資投行報告及限制高層薪酬消息不實
景順：料美聯儲局加息至3厘 宜選長債獲高息
貿發局：次季出口升6.2點至30.9 維持全年出口增長8%
GOGOX：毛利率未來將處於合理水平 不會無序擴張
【有片：選股王】李寧力守50天線 消費復蘇或帶動股價上升
美本周加息0.75厘機會率升至九成 摩通高盛轉軚
【有片：埋身擊】加密貨幣跟隨美股向下 宜待企穩才買入
興勝創建去年少賺逾四成 錄1.5億元
國泰料上半年業務虧損按年收窄 冀年底客運航點恢復至58個
河南村鎮銀行儲戶突被「紅碼」 胡錫進：健康碼應只用於防疫
國泰上月客運量按年倍增至5.8萬人次
美債息倒掛 恒指半日跌191點 亞股、油價向下 北水流入南水續流出
滬深三大指數半日急挫 上證跌1.6%
工信部副部長：將明確新能源車購稅優惠年底到期後是否延續
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 見逾一年半高