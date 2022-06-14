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富途限時開戶優惠再加碼 最多可獲1300元超市禮券

臨近父親節，富途（美：FUTU）趁機推出新一輪限時加碼開戶優惠活動，客戶由即日起至6月30日期間內成功開戶並入資金，即可額外獲得300元超市禮券，符合特定要求的新客戶，即可獲得一共1300港超市禮券。

此外，配合7%年化基金收益券，客戶可達最高逾1800港元奬賞，富途表示，相信可為尋求市況新機遇的投資者，更添動力。

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