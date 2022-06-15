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PayMe推Tesla抽獎、獎賞錢回贈等 吸客領取第二階段消費券

PayMe早前宣布推4000萬元獎賞吸客轉會領取第二階段消費券，今公布優惠包括商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等。

PayMe稱，選擇用PayMe 接收消費券的用戶可獲取25元折扣券一張，亦會自動參加大抽獎，有機會贏取Tesla Model 3一部。客戶使用匯豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」。匯豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以 PayMe 領取消費券，更可賺取高達5000元的商戶折扣優惠券。

此外，亦推出推薦獎賞，推薦人及受薦人除可獲15元的折扣優惠券一張，成功推薦最多親友登記以 PayMe 領取消費券的首名用戶將可獲 Tesla Model 3 一部，其後八名用戶亦可獲得 iPhone 13 Pro 一部。詳情將於PayMe應用程式及PayMe網頁稍後公布。

如要轉會，可於6月23日至7月23日的登記期內轉會使用PayMe領取消費券。1)在PayMe應用程式上複製其PayMe ID，2)到政府消費券計劃網站選擇以PayMe領取消費券，3)貼上其PayMe ID提交登記。 

折扣券適用於超過35000間網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等，而8月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s 及 Jasons ichiba等。

 

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