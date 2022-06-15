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大行預計倘港利率上升 將遏抑按揭需求及樓價

美聯儲今晚凌晨公布議息結果，市場料聯儲局加息0.75厘。多間大行分析，如果聯儲會大幅加息，香港不得已跟進，消費者債務負擔將會增加。花旗和穆迪分析師預計按揭貸款需求將會下降，從而進一步降低樓價。

香港按揭貸款利率與Hibor相關。按揭貸款諮詢公司mReferral Mortgage Brokerage Services表示，假設一名業主身負500萬元、分30年償還的按揭貸款，如果Hibor升至1.2%，每月還款要增加12.8%。

穆迪分析經濟學家Heron Lim表示，「利率上升為非常火熱的2021年房地產市場起到降溫作用，房價從歷史高點回落。」Lim預計1個月期Hibor到今年年底將升至2%。

按揭貸款面臨的壓力與香港的聯繫匯率制有關。由於港元與美元掛鉤，香港金管局不得不追隨聯儲會提高利率。截至目前，儘管金管局今年加息，匯控和渣打等鑒於金融體系的流動性充裕，仍保持最優貸款利率不變。但穆迪認為，銀行最終不得不升息的概率增加，從而將推高客戶的貸款成本。

 

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