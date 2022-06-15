對於股票各類板塊，劉顯達認為互聯網板塊於下半年將有更好發揮。他指出，國家推出十四五規劃配合互聯網發展，相信內地將放寬相關監管。此外，他亦看好消費層面板塊。中國上半年爆發疫情後，現時大部分封控已經放寬，將有利消費行業。對於跨境業務的公司，如澳門賭股、航空等版塊則不太看好。他表示，短期內通關可能性不大。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏表示，美國加息加劇港元流出，每日流出的資金約為50億元。對於美國積極加息，將持續有資金流出。不過，她相信金管局的資金儲備充裕，對香港聯繫匯率制度有信心。對樓按相關的一個月拆息近日抽升，該行認為將繼續向上，3個月HIBOR 今年目標為1.6厘，明年則為2.6厘。雷智顏指，樓市或會因加息受壓，但另受樓價及疫市未能開放示範單位等其他因素影響。至於最優惠利率（P Rate) 則取決於香港經濟復蘇速度，預計今年底才會有升幅。

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