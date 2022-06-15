moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

花旗料恒指年底或升至24300點

花旗銀行發布《2022下半年經濟及中港股票展望》，受消費劵帶動及疫情放緩下，預期第二季復蘇有持續性，展望下半年整體經濟向好，恒指今年底有機會升至24300點。至於市場關注美聯儲加息，花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達認為，根據以過往數據，股票市場已經大致反映並觸及低位，後市毋須太過悲觀。

對於股票各類板塊，劉顯達認為互聯網板塊於下半年將有更好發揮。他指出，國家推出十四五規劃配合互聯網發展，相信內地將放寬相關監管。此外，他亦看好消費層面板塊。中國上半年爆發疫情後，現時大部分封控已經放寬，將有利消費行業。對於跨境業務的公司，如澳門賭股、航空等版塊則不太看好。他表示，短期內通關可能性不大。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏表示，美國加息加劇港元流出，每日流出的資金約為50億元。對於美國積極加息，將持續有資金流出。不過，她相信金管局的資金儲備充裕，對香港聯繫匯率制度有信心。對樓按相關的一個月拆息近日抽升，該行認為將繼續向上，3個月HIBOR 今年目標為1.6厘，明年則為2.6厘。雷智顏指，樓市或會因加息受壓，但另受樓價及疫市未能開放示範單位等其他因素影響。至於最優惠利率（P Rate) 則取決於香港經濟復蘇速度，預計今年底才會有升幅。

 

其他報道

附預告片︳Netflix推《魷魚遊戲》真人競賽show 全球招募456名參賽者 獎金高逾3550萬港元

券商︰開發商料6月合約銷售僅較5月

PayMe推Tesla抽獎、獎賞錢回贈等 吸客領取第二階段消費券

【有片：埋身擊】倘恒指加息後穩守20600點 後市有望挑戰二萬二大關

大家樂去年盈利急挫94%至2120萬 派末期息18仙

內地數據利好 恒指半日升299點 20天線升穿50天線 科指升穿10天、100天線

國統局︰房地產穩經濟作用下半年顯現

滬深三大指數半日升逾1%

港元拆息普遍創逾一年新高 一年拆息創逾15年高 1個月HIBOR連升7日

美國總統拜登據報考慮取消部分對華關稅

內地5月工業增長、零售、固投 好過預期 生產需求逐步恢復