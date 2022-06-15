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調查：港今年逾半全職打工仔獲加薪 平均加幅3.2%創3年高

JobsDB旗下網上求職招聘平台SEEK公布《2022年薪酬調查報告》結果顯示，香港打工仔今年平均人工加幅達3.2%，對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近3年來最高增幅，約53%全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪及減薪的比例亦比去年分別減少14%及5%；當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

數碼化相關工種加幅最大

企業持續走向數碼化，相關人才需求熾熱，三大加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」，平均加薪7.3%、平均加薪6.4%的「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」及平均加幅達6.1%的「公關 /企業事務 」；相反，較受疫情影響的前線行業仍錄得不同程度的跌幅，「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」平均薪酬分別減少4.8%及1.1%。

JobsDB於今年3月至4月委託獨立調查機構，向本港共3,632名打工仔進行網上問卷調查。報告結果指出，有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6%，顯示今年整體就業市場趨向好轉。受訪者對就業前景亦明顯變得樂觀，六成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加12%。

疫情無礙轉工 逾三成人過去一年曾跳槽

調查亦顯示，隨著疫情漸成常態，不再阻礙打工仔轉工，過去12個月內，31%受訪僱員曾轉工，較去年升近7%。 在離職僱員當中，其中72%為主動辭職，比去年上升逾15%，同時近六成打工仔表示在轉工後得到更好的工作體驗。而轉工後加薪幅度最高三大工種為「品牌及市場推廣」，達17.3%、「資訊科技」及「建築及施工」均約為15%。另外，職齡較短的打工仔轉工情況更為頻繁，當中工作年資只有2年以內及3至5年的僱員，於所有職齡組別之中轉工比例最高。

此外，53%受訪者表示轉行後獲得加薪，較去年升近8%；同時，轉行的平均薪酬調整更由去年減8.3%，扭轉為增長1.4%，升幅達一成，反映現時轉行未必需要自降「薪價」。另外，有72%職齡為3至5年的打工仔轉行後獲加薪的比例最高，其次為職齡2年內的僱員有67%轉行後獲加薪，顯示年輕人轉行更吃香。

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