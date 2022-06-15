消息人士稱，特斯拉目前在印度的推進計劃「壽終正寢」（as good as dead)）。

報道指，特斯拉在去年3月聘請Manuj Khurana為印度業務的政策和業務發展主管。在一年多時間內，他游說印度政府將電動汽車的進口稅從高達100%，削減至40%。

特斯拉曾表示，在投資印度建廠前，希望印度像中國般容許先開放進口市場來測試當地「水溫」。不過，印度總理莫迪政府堅稱，特斯拉必須先承諾在當地生產汽車，才能做出任何讓步。由於談判陷入僵局，特斯拉擱置在印度銷售汽車計劃。

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月在Twitter（美：TWTR）表示，公司不會在任何不允許首先銷售和維修汽車的地方開設廠房。

Khurana和特斯拉均沒有回覆路透的查詢，路透發送給Khurana的電子郵件時獲自動回覆，稱該電郵地址不再有效。

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