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大摩料澳門博企流動性惡化 會陸續有博企步永利後塵從母企融通

繼澳門博彩（0880）的母公司澳門旅遊娛樂公司擬向澳博提供財務上支持，美資的博彩企業永利澳門（1128）昨日宣布，獲持股約72%的大股東美國永利度假村，訂立貸款協議，提供最多5億美元的2年期循環貸款融通。摩根士丹利發表報告指，此舉反映澳門博彩行業流動性出現惡化，料其他博彩企業會緊隨其後。

此前，在港上市的博彩企業多數靠新的債務融資作為手段，將債務展期及爭取額外融通空間營運，只有少數博彩公司如銀河娛樂（0027）處於淨持現金狀態。摩根士丹利最新報告指，若以永利澳門在今年首季的現金水平，約足夠38個月營運。美高梅中國（2282）、金沙中國（1928）及澳博的手持現金水平，只足夠少於12個月營運。其料全澳博彩業在第二季會錄得除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）約6億至7億美元，較今年首季的900萬美元LBITDA為高；第二季的負股權自由現金流水平達16億至17億美元，比首季首10億美元還要多。單是永利澳門的第二季之LBITDA亦料達1億美元。

在這個情況下，摩根士丹利預期，博彩企業更難取得銀行融資。當中永利澳門的債息已處於12厘，一般澳門上市博企債息亦處於10厘以上。其料不久將來，金沙及澳博會公布類似永利由母公司給予融資的交易。其預計，永利澳門最新取得的融通，若按第二季估計日均燒錢200萬美元計，料足夠未來7個月營運所需。

永利澳門指，有關融通可讓其已經穩健的財務狀況更加鞏固，在有需要時支持其潛在未來營運資金和其他資金需要。貸款利息將以借款按年利率4厘或借貸雙方不時協定的其他利率計算。永利澳門今日股價收報4.61元，升1.09%。

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