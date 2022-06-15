美國眾議院多名共和黨議員提出制定新法案，禁止中國政府高級官員使用美國的社交媒體，除非美國官員能不受審查限制地使用中國社交平台。
是次提出的《中國社交媒體對等法案》（China Social Media Reciprocity Act）允許對中國政府、中共高級官員、中國政府發言人，以及官員個人和其代理人實施制裁，禁止美國社交媒體向這些被列入特別指定名單上的個人和實體提供設立帳戶等服務。
美國總統拜登有權提出豁免，但前提是向國會認證，中國政府已可驗證地取消了對美國政府官員訪問、使用或參與中國社交媒體平台的限制，國會在中國是否滿足解除限制方面擁有最終的決定權。
領銜提出法案的議員馬斯特（Brian Mast）指，上述法案關乎公平競爭，不應允許中國官員一邊在美國社交媒體上宣傳，一邊阻止自家平台上的言論自由流動。
上月，美國國務卿布林肯發表對華政策演講後，美國駐華大使館在微信上刊登全文的中文翻譯，但內容隨即受到微信限制。
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