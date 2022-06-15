鄧表示對招聘有信心，直言公司的薪酬具市場競爭力，早前發信給舊員工回巢反應亦相當好，市場招聘反應亦不俗。鄧重提，當時大規模裁員的決定是「痛苦」的，亦跟舊員工表明，當公司一旦有復蘇需求，首要會問他們意願。鄧指沒有為舊員工回巢設下目標。

鄧強調，儘管本港在客運復蘇進度不及其他地區或國家，但國泰在全球航空地位依然穩固。他表示，疫情後世界各地對恢復客運的進度有先後次序，現時國泰客運復蘇亦一直追趕其他公司。他表示，香港所面對的環境較為特別，未有時間表可以確定何時可恢復至疫前的表現，但可見目前本港市場對旅遊需求增強，貨運需求亦較為殷切，公司亦盡力應對需求，增加航點，加上目前國泰在全球的飛機升降時段（time slot）風險受控，預計有信心於今年底恢復超過60個航點，目前航點有45個。據國泰母企太古公司（0019）去年年報顯示，國泰疫情前航點數達119個。

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