談及政府的貸款，國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮指，雖然目前勢頭朝好的方向發展，但國泰仍然面對具挑戰的經營環境，並強調「國泰傾向保守，謹傎理財及管理現金流」，集團就政府的78億元資金，兩次延長可提取限期，無論對股東、政府及同事都是「具負責的決定」。他直言，若公司不是即時需要資金，是不會提取該筆貸款。
就優先股派息方面， 國泰向政府發行195億元優先股，股息首3年3厘，目前正處於第2年。鄧健榮稱，「國泰絕對會、一定會給予政府優先股股息」，問題是本港航空復蘇相對其他國家而言較滯後，當本港客運業務完全進入復蘇時，公司便會按步就班處理貸款問題。他又談，國泰亦會持續關注該筆優先股的年期，會考量如何處理及管理該股息，而令國泰財務支出壓力減少。
國泰企業事務總經理黃文傑表示，香港故宮文化博物館將於下月開幕，為回歸25周年獻禮，國泰是次協助故宮文化博物館運載達2至3噸的展品到香港，前後共有5至6貨機運載，除運放展品外，亦乘載有關交流人員到港。鄧健榮則表示，適逢回歸25周年，公司亦有計劃與社福機構合作，希望幫助弱勢社群，如組織參觀團，參觀國泰在機場的設施，亦計劃今次再推出社區飛行計劃，令弱勢社群亦能體驗空中飛行。他又表示，公司相當重視大灣區市場，當地的人口平均年齡層低於香港，平均生產力高等因素，反映當地機遇大，具市場潛力；就當地的布局而言，國泰無論在陸路、水路，均會與機管局和大灣區有關部門合作，務求令乘坐國泰的乘客及貨物，由大灣區經香港去海外，或由海外經香港進入大灣區能更快、更方便。
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