美聯儲加息0.75厘的預期升溫，「幣圈」逐步進入寒冬。據交易平台Coindesk報價，虛擬貨幣「龍頭」比特幣（Bitcoin）險守「2字頭」，近24小時低見20087美元，暫報20531美元，跌逾8%，連跌9日。以太幣（ETH）現時報1057美元，近24小時跌逾一成。其他虛幣亦「見紅」，萊特幣（Litecoin）跌半成，狗狗幣（Dogecoin）跌逾7%。
事實上，投資市場上周起已遭大幅加息的不利因素籠罩，觸發虛擬貨幣拋售。本月至今，比特幣已由月初約3.2萬美元水平，插至現時約2萬美元，半個月已挫近四成。以太幣亦由本月初近2000美元水平腰斬。
面對市場「風浪」，虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）昨表示，由於公司在牛市期間擴張速度過快，現在需控制燒錢速度，準備將全職員工職位削減18%。比特幣大跌之際，持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy（美：MSTR），以及高調買入比特幣的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）投資面臨虧損，拖累股價弱勢。
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