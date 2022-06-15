moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

加息預期拖累幣價 比特幣險守2萬美元

美聯儲加息0.75厘的預期升溫，「幣圈」逐步進入寒冬。據交易平台Coindesk報價，虛擬貨幣「龍頭」比特幣（Bitcoin）險守「2字頭」，近24小時低見20087美元，暫報20531美元，跌逾8%，連跌9日。以太幣（ETH）現時報1057美元，近24小時跌逾一成。其他虛幣亦「見紅」，萊特幣（Litecoin）跌半成，狗狗幣（Dogecoin）跌逾7%。

事實上，投資市場上周起已遭大幅加息的不利因素籠罩，觸發虛擬貨幣拋售。本月至今，比特幣已由月初約3.2萬美元水平，插至現時約2萬美元，半個月已挫近四成。以太幣亦由本月初近2000美元水平腰斬。

面對市場「風浪」，虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）昨表示，由於公司在牛市期間擴張速度過快，現在需控制燒錢速度，準備將全職員工職位削減18%。比特幣大跌之際，持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy（美：MSTR），以及高調買入比特幣的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）投資面臨虧損，拖累股價弱勢。

 

其他報道

愛爾蘭飛機租賃公司入稟清盤 香港航空提抗辯

百度據報計劃出售持股 愛奇藝否認

美眾議院提新法 禁止中國官員使用美國社交媒體

大摩料澳門博企流動性惡化 會陸續有博企步永利後塵從母企融通

廸生創建全年少賺56.5% 派息27仙

陳茂波：正極力爭取中概股納入港股通

大家樂羅德承：現時消費者接受加價能力不高

金管局沽出15億美元 銀行體系總結餘跌穿3000億元 為逾一年半以來首次

雅生活委任黃嘉毅為首席財務官

中國太平首5個月原保險保費收入按年跌0.5%

歐舒丹委任Christian-Matthias Klever為財務總監

恒指收市升240點 科指企上100天線 北水第5日流入 南水流入增2.3倍