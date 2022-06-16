據報告，合景泰富今年下半年需償還的境內債為60億元人民幣，包括7月份到期的商業抵押擔保債券（CMBS）17億元、兩隻分別於8月及10月可回售的人民幣債，合計28億元，以及其他在11及12月份到期的15億元的債務。境外方面，則有9月份到期的9億美元債。

不過，管理層認為其可能籌資120億元人民幣去解決債務，包括通過將其成都項目的LTV提高至約50%，以獲取20億元人民幣，其次五幢辦公樓整售以獲得約100億元人民幣，該五幢物業中北京及上海各一幢，及三幢位於廣州。而其中合計價值約50億元的北京及廣洲兩幢物業的出售更已近尾聲。

管理層表示，物業整售為其一向的商業模式，自2017年起開始，在當年合景泰富亦完成了一至兩次的物業整售，以加強資產循環釋放資金。

境外方面，合景泰富亦已正在其合資夥伴龍光（3380）商討如何為其香港鴨脷洲項目獲得額外的再融資。據合景泰富管理層的指引，估計按項目350億港元的市值，若合資公司能將項目LTV提高至約50-60%，合景泰富可獲得約40億至50億港元。同時在截至5月底，合景泰富擁有約100億元現金可自由使用。

合景泰富的管理層承認，實現上述所有再融資計劃具有挑戰性，但管理層補充指，合景泰富目前無計劃為這些債務展期，合景泰富將盡一切努力在未來履行其債務義務。

而同系的合景悠活（3913）管理層則指出，內地新冠疫情令應收賬款受到負面影響，惟總體影響仍然可控。至於來自合景泰富的增值服務（VAS）相關應收賬款，管理層表示，合景泰富在其預售和商場諮詢服務出現了一些延付相關服務費用的情況。但預計合景泰富的應收賬款不會出現嚴重惡化。

據管理層的指引，合景悠活2022年的收入仍可增長達40%，淨利率約16-20%，並將轉化為全年淨利潤增長20-25%。而基於2022年上半年受疫情影響收入較低，料上半年淨利潤增長將較全年增長的20-25%為慢。

據指，管理層亦透露已自對手挖角一名人才，並將擔任公司的行政總裁，將助公司打造長期增長和戰略。

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