余偉文表示，隨着美國再次加息，港美息差會再度拉闊，在聯滙制度下，當息差拉闊到某一程度時，自然有誘因引發套息交易，資金由港元流向美元，令港元滙率偏向弱方屬正常現象。他不擔心會有大規模資金外流，金管局預料繼續有接錢行動，以捍衛聯繫匯率，但頻密程度視乎市場港元供求，而息差是當中關鍵因素。

余偉文指，目前香港貨幣金融市場保持暢順穩定運作，外匯市場運作暢順有序，市場流動性充裕。但隨着美國息口持續上升，並同步縮表，市場走勢將變得不明朗，提醒大家要小心。

而銀行的息率方面，余偉文指最優惠利率為商業銀行自身決定，銀行會因應本身的資金成本結構及其他考慮去決定調整息率的時機及幅度，而市民在作出置業、借貸的決定時，要小心管理風險，務必小心考慮利率上升的影響及其還款能力。

貼現窗為金管局向銀行提供短期流動資金的窗口，金管局向銀行收取的利率以基本利率計算，目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

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