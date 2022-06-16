港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升6.02點子至0.58435%，是2020年6月10日後最高，當日報0.69054%。對上一次連升8日是2022年1月25日，當日拆息報0.165%。
港元現報7.8493元升值6點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多16點子，報7.8483元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.95點子至0.10298%；1星期HIBOR升2.04點子至0.23506%；2星期HIBOR升4.84點子至0.33518%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.15點子至1.17524%；6個月期HIBOR升5.67點子至2.00054%；12個月期HIBOR升6.74點子至2.91875%。
美元指數現報104.937貶值0.221點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報1.50929%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9249%，連續2日收窄，利差是2022年6月06日後最窄，當日差距為-0.9229%
對上一次連續2日收窄，是2022年6月02日，當日利差報-0.8802%。
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