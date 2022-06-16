高耀豪表示，假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。

美匯指數方面，高耀豪表示，一般美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，5月初加息後美元便曾回軟了數星期，昨晚亦無例外，美匯指數衝高後回落。由於預期加快加息，將使市場擔心經濟衰退下將會利好美元，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。未來仍需觀察通脹經濟等各種動態變化。

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