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新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

新東方在綫（1797）自上周五宣布開啓「雙語帶貨」以來，股價一路狂飈。今日股價繼續大升，最高升超過一倍見33.15元，現報26.7元，升61.2%。

新東方在綫此前已連續八個交易日上升，其「雙語帶貨」直播間粉絲數目今日下午突破1000萬大關。

受新東方在綫帶動，教育股板塊表現亮眼。天立教育（1773）現報1.3元，升64.6%；光正教育（6068）現報0.26元，升34%；華夏視聽教育（1981）現報1.25元，升9.7% 。

 

 

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