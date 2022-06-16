中金公司發布2022年下半年市場展望，首席宏觀分析師張文朗預期，內地今年下半年在較大力度的財務政策下，房地產銷售將會企穩回升，料下半年中國GDP反彈5.5%，全年經濟增長達到6.5%，實體經濟與樓市復蘇較為均稱。不過市場並非全無風險，例如疫情對部分行業帶來較大影響，以及增加生產成本。同時面對經濟不確定性，都降低家庭消費需求，儲蓄比率攀升。
對於股市前景，中金策略分析師劉剛表示，港股估值處於低位，南向資金持續流入，下行空間有限。至於A股，在疫情及海外通脹走高的情況下，仍存在壓力，但長遠受惠國家政策支持，經濟活動可能出現大幅反彈。投資配置方面，建議選擇穩健的投資配置，可以關注高息股及穩健增長股，如電器設備、國防軍工、電子材料等。
市場關注美國加息對A股影響，劉剛表示，在高通脹情況下，聯儲局被逼大幅加息，為經濟增長增添壓力。不過他相信加息有效降低通脹，料今年底美國通脹率回落至6%，明年進一步回落至3.5%水平。在這個情況下，聯儲局年內會持續實施緊縮政策，並對港股帶來投資情緒上的壓力。
加息亦令流動性持續減少，又會影響中國出口表現，儘管如此，在國內經濟復蘇的大前題下，相信美國加息只會帶來短暫波動，實際未有太大影響。
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