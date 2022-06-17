期內，紡織業務營業額增加19.4%至55.44億元，公司指隨着全球主要經濟體陸續重啓經濟活動，加上中國內地經濟穩健復蘇，全球需求因此反彈，令紡織業務之收入於期內改善。但由於火災事故造成棉紗損壞，造成損失於本年度全數入賬。此外，高通脹導致能源和原材料價格高企。將繼續專注於成本控制以提升經營利潤。年內，收入增加19.4%，而毛利率下跌2.5百份點。

零售及分銷業務方面，銷售淨額為24.96億元，按年跌7.7%。雖然上半年中國內地疫情大致穩定，但因下半年個別省巿新增個案導致中國部分大城市開展嚴厲措施防控蔓延，致集團之內地零售全年營運亦因而未能回升至疫情前水平。同時，香港之零售業務同樣面對下半年本地疫情及防疫措施的影響，旅客數目仍然偏低，致集團之香港零售營運未能顯著改善。毛利率為45.3%，比去年之44.1%輕微增加。期內，同店銷售按年跌4.8%。

財務方面，年末流動比率、銀行貸款總額及資本負債比率分別為2.1倍、13.08億元及-0.2倍(2021年：2.2倍、8.55億元及-0.2倍)。利息保障比率、應收賬款及票據比營業額周轉天數及存貨比營業額周轉天數分別為7倍、51天及113天(2021年：15倍、58天及119天)。本期的應收賬款及票據比營業額的周轉天數下降，主要由於因應疫情漸趨穩定致紡織業務在中國大陸銷售上升。

公司稱，現今商業環境仍然具挑戰性，新冠肺炎疫情在全球多地仍未受控，而各地嚴厲的防疫措施尤其對集團的零售及分銷業務造成影響。在這種環境下，集團將更多資源放在電子商貿上，線上銷售額在年內為零售及分銷業務的銷售額帶來貢獻，盈利能力令人滿意。

總體而言，隨著部份主要經濟體陸續重啓經濟活動，全球經濟逐漸回穩。集團將繼續保持強勁的現金流，以迎接未來的挑戰，並繼續提升企業市場份額。集團在年內於印尼設立了新的銷售網點，以擴大在東南亞的市場份額。在可預見的未來，集團將繼續在東南亞尋求機會，以實現業務多元化。

德永佳半日收報1.31元，升0.77%。

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