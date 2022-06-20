內房股5月份銷售仍未改善，不過多間內地券商合奏炒復蘇，指6月後內房一二手銷量均受去年基數低及政策支持，料見底回升。今日內房股及物管股顯著走高，四大藍籌內房中海外（688）暫升6.9%、潤地（1109）暫升6.77%、碧桂園（2007）暫升6.73%及龍湖（0960）暫升5.8%。而佳源國際（2768）終止向金科服務（9666）後，今日暫彈76%。
券商華泰證券指出，內房銷售拐點初現，料地產板塊迎來基本面復蘇，加政策利好共振。該行指出，5月份國家統計局數據顯示，地產銷售初現拐點，但景氣度仍然較低，下半年開發投資和土地財政仍然面臨壓力，或將使得需求端和供給端政策加大寬鬆力度。
該行認為，後續政策空間可能在於房貸利率的繼續下行；政策進一步向高能級城市非核心區域蔓延﹔因城施策與生育、租賃等國家政策導向相結合﹔若有必要，限購、限貸政策可進一步放鬆﹔供給端除了公開市場發債支持之外﹔央國企和資產管理公司（AMC） 發起市場化收併購、出險房企集團層面引入戰投、地產穩定基金等方向仍可期待合作落地。
招商證券則指出，判斷在去年連續的基數變小和政策支持改善下，內房銷量或見底回升，判斷在一段時間內銷量呈現以「降斜率」 換「持續穩健增長」的特徵。
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