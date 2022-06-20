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券商︰房票政策猶如棚改貨幣化 或成救市新招

近期內地多城提出「房票」政策，更獲央視網、人民網等官媒報導，有券商指「房票」政策猶如「棚改貨幣化」，成救市新招的憧憬。中信證券在最新的研究報告提到，近期包括信陽、許昌等多地發布「房票」政策，紹興亦在6月初提到此政策，相信若模式獲推廣，能既合乎「因城施策」及推動低線城市的樓市，又不刺激核心城市樓價，將可推動房地產產業鏈復蘇，並可以加速推進舊改和棚改，釋放更大自住及改善性需求。

據報告，房票一般是指如果被徵收人選擇房票安置，就意味著既放棄房屋產權調換，也不領取現金，而是以一種未來可以用於買樓的結算憑證，在一定的期限內，抵扣樓價。各地一般會設置獎勵金額，即選擇房票的居民，其抵扣樓價的規模，一般要大於選擇現金補償居民所能獲得的補償款。另外，一些地方對房票的使用期限是有約束的。在開發企業取得房票之後，再向政府申請結算。

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中信證券認為，若房票模式如果推廣，可能有助於因城施策，推動房地產產業鏈復蘇。因相比傳統的拆遷補償模式，包括棚改貨幣化的主流做法，房票模式之下，地方政府在拆遷補償方面的支付壓力大幅下降，啟動資金的問題得到了解決，而土地出讓的回款時間則沒有明顯變化。

由於房票的存在，政府的拆遷補償款實際是在開發企業完成銷售之後，以相應對價支付給開發企業，政府現金流出的時間明顯推遲。對開發企業來說，領取房票的居民是更具確定性的潛在購房人，市場銷售熱度可能有所提升。對被拆遷者來說，由於房票金額一般要大於貨幣補償金額，其買房的實際負擔亦下降。對全社會來說，房票模式可能加速推進舊改和棚改，釋放居民自住和改善性住房需求，拉動房地產開發投資。而且，由於房票是限區域的，故可以因城施策，房票一般不會造成一線城市房價上漲。

該行認為，房票模式可能具備潛力，對房地產產業鏈不宜過分悲觀。當前房地產政策的關鍵在於能否找到一個可以因城施策，滿足各方需要，不至於刺激核心城市房價上漲，又可以切實推動低線城市銷售復蘇的手段，正如2015年時棚改貨幣化的推廣一樣。

不過，房票雖然延遲地方的支付，盤活了現金流，但也增加地方拆遷補償總代價，因房票金額更大。更重要的是，房票政策目前僅在少數城市推行，其如何和全國的住房差別化信貸等政策對接，是否可以在更廣闊的區域範圍適用，仍明顯有不確定性。

該行認為，目前不宜對房地產產業鏈過於悲觀，在諸多政策配合之下，市場基本因素有望在第三季開始進一步復蘇。

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