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AlipayHK推第二階段優惠券優惠 可享高達1210元獎賞

新一輪消費券將於下周四（23日）開始登記，市民可以重選或延用過往的電子錢包。消費券營辦商之一的AlipayHK表示，正式啟動第二階段消費券優惠活動並與渣打銀行Q Credit Card聯手「加碼」獎賞，總值高達1210元。

AlipayHK指，用戶即日起前往AlipayHK「品牌Channel」，關注3個或以上品牌專頁，即可預留港幣10元AlipayHK禮券。而即日起至6月29日，AlipayHK將於「品牌Channel」定時推出多款高達港幣20元AlipayHK禮券。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次，成功以AlipayHK領取消費券後即可使用。

另外，由即日起至6月30日，以AlipayHK領取第二階段消費券的用戶透過AlipayHK首次申請Q Credit Card且成功獲批，即可獲得高達港幣1000元的迎新禮遇。

AlipayHK又表示，以AlipayHK領取消費券即可自動參與抽獎活動，有機會獲得張天賦及洪嘉豪「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

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