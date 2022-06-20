蘋果於上年春季發佈會推出新產品AirTag，讓用戶定位失物位置。有最強蘋果分析師之稱、天風國際的分析師郭明錤昨日在Twitter發文指，AirTag雖然未收到太大的關注，但其出貨量自推出以來一直穩步上升。
郭明錤表示，AirTag的出貨量估計在2021年及2022年分別達2000萬件及3000萬件，並預計如果銷量繼續上升，蘋果將會開發第二代產品。
圓形的AirTag輕身小巧，每個售價239港，吸引用戶將其掛在手袋、鎖匙、背囊或其他物品上，結合藍牙或全球「尋找」App網絡就可以將物品定位，但亦惹來安全疑慮。北美等地此前有偷車賊利用AirTag標記目標車輛，待夜深時便用設備將車輛定位並盜走。蘋果公司表示，iPhone 11及以上版本手機用家可通過直接找到找到AirTag位置，另外亦推出了一個名為Tracker Detect的安卓版免費應用程式，該程式可檢測和定位附近範圍的AirTag。
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