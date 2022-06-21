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香港5月通脹升1.2% 外出用膳和外賣價格升幅擴大

政府統計處公布，香港5月份整體消費物價按年上升1.2%，低過預期的1.6%，較4月份的相應升幅1.3%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數5月份按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，則較4月份1.6%為高，主要是由於電力費用和外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。

　

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至3月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。

5月份錄得按年升幅的類別為衣履（上升5.6%）、基本食品（上升4.9%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、耐用物品（上升1.7%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.3%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.9%）和住屋（下跌0.5%）。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%。本地疫情在月內維持穩定，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人續指，由於一些主要入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

 

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