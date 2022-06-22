德勤中國表示，今年上半年俄烏衝突持續、美國大幅加息和縮表、內地新冠疫情狀況和防控工作令到全球股票市場波動不穩。市場疲軟和流動性減低導致包括紐約和香港在内的多個主要資本市場的新股數量及集資額大跌。

本港上半年新股數24隻，按年跌22隻，是自2013年以來同期最低。融資額方面，上半年融資額達178億，按年跌92%，是2012年以來的同期低位。

以全球五大交易所的融資額而言，上海證券交易所排首位，融資額達2543億元，有68隻新股上市。其後則是深交所，韓國證券交易所，迪拜金融交易所，印度國家證券交易所。至於港交所（0388）則在全球排第九位。

美國中概股上市方面，今年上半年只有3隻新股在美國上市，按年跌92%，融資額達0.8億美元，按年跌99%。德勤表示，中概股美國上市主要受地緣政治影響；包括超過半數的中概股已被美國SEC列入 「預摘牌名單」或「確定摘牌名單」，緊張的地緣政治因素、高通脹導致大幅度加息持續，打擊美國IPO市場。

展望下半年市場，德勤假設俄烏衝突將盡快平息及國內疫情狀況迅速改善，但是衝突持續蔓延至5月尾和6月，影響全球供應鏈、經濟和資本市場。德勤下調本港全年新股數量預測，由120隻下調至70隻，集資額的3300億預測，下調至1600至1800億元。

德勤中國審計及鑒證合夥人呂志宏表示，該行年初給出的預測，未包括俄烏戰爭、和國內疫情爆發等因素的考量，這些因素影響下，市況波動，部分企業對亦相應推遲IPO計劃。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，與全球新股市場的大跌幅比較，香港新股市場的調整仍屬理想，以融資額計算，對今年香港進入全球五大交易所排名保持審慎樂觀。

歐振興又表示，本港超過160間公司正在申請上市，名單強大，當中包括中概股、或會進行大型或超大型集資的企業、生物科技公司，更包括於第四季推出的簡化交收制度和預計將推出優化股票互聯互通的 「南向通」股票以人民幣計價等的改革，以及香港穩健、獨特的優勢將為今年下半年香港新股市場帶來支持。

歐振興又指，在中長期而言，香港將繼續成為來自各行各業、不同規模和上市架構的本地、亞洲和全球企業的國際集資中心和超級聯繫人。

其他報道

微軟香港推初創支援 業界料將有更多獨角獸面世

信安：恒指第三季上望24000點 中資科技、內房股有較大上升空間

【有片：埋身擊】納指短期走勢反覆 中長線仍然弱勢

中大獲李嘉誠基金會捐1.5億元支持生物醫學科技發展

太平洋酒吧料全年虧損收窄至800-1200萬元

中國動向全年轉蝕17.5億元 投資虧損達14.7億元 不派息

滴滴App據報快將重新上架

恒指半日跌267點 科指跌2.5% 齊失守10天線 北水流入 南水流出增3倍

SmarTone為屯元天停電影響客戶 提供流動充電器

滬深三大指數半日個別走 創板指穩守2700點

名創優品據稱最快周四尋求香港上市批准

港元拆息續全線破頂 1個月HIBOR連升12日 見逾兩年高

阿里與螞蟻據報減少合作 各自尋求發展新業務

阿里女員工遭猥褻案一審宣判 張國因強制猥褻被判刑一年半

蘋果在中國招聘汽車軟件工程師

滬深三大指數今早高開 人行零投放零回籠

恒指低開89點 科指跌0.48% 齊續高於10天線