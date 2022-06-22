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Klook調查：近8成港人未來一年會外遊 料疫後迎來「報復式旅遊」

Klook公布《港人有幾想去旅行》問卷調查結果，發現港人對外遊的意欲持續升溫，近8成人預計未來一年內將出發外遊，超過四成人預計未來旅遊開支人均消費將超過1萬元或以上，料疫後將迎來「報復式旅遊」。

Klook的調查以1-10為評分，逾8成受訪者表示渴望旅遊度為8分或以上，當中當中更有過半數人（53%）給予10分滿分。另外，77%受訪者表示，未來一年內會出發外遊，更有39%受訪者將於未來6個月內出發，反映港人對海外旅遊亦逐漸恢復信心。

調查顯示，94%受訪者表示不會減少旅行消費，預計未來外遊人均消費為1萬元或以上的人數更比疫情前大增43%。此外，調查亦發現，港人疫情後傾向較長日數的旅遊體驗，尤其是較年輕一族，63%受訪者表示疫情後會希望進行7日以上的旅行，24%表示理想旅行日數為11天或以上，比起疫情前的14%大幅上升。

眾多國家當中，調查發現港人最渴望外遊的五大地方分別是日本、台灣、韓國、泰國及新加坡，約6成人以日本選為最想旅行地方第一位，現時台灣以外的地方已開放旅客入境。調查顯示，91%受訪者計劃自由行，同時69%表示會參加當地遊。至於回港隔離措施，調查發現港人計劃外遊時，首要顧慮是回港隔離所需支付的住宿費用，其次是7日隔離期間需額外向公司請假及擔心會染疫。

 

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隨著海外地區陸續開關，港人對旅遊產品需求見顯著上升。Klook香港用戶於4至5月海外旅遊活動與產品的瀏覽量亦獲接近50%的增長，按年亦升逾4倍，泰國旅遊產品的預訂量增長最為顯著，按年激增超過7倍。

《港人有幾想去旅行》問卷調查於5至6月上旬在港進行，合共訪問了2300名港人。