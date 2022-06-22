投委會在年報總結過去一年重點工作，包括為公眾及目標群組提供多元化宣傳及教育計劃，包括多個推廣活動如防騙教育活動、世界投資者週及世界理財週等；提升Facebook 及Instagram等社交媒體參與率；提供適切的投資者及理財教育資訊，例如近年熱門的綠色和可持續金融、加密資產、集體投資計劃等；以及與不同持份者合作等。

投委會總經理李婉秋表示，本港社會環境轉變並迎來前所未有的挑戰，投委會將致力提供免費、方便和實用的投資者及理財教育計劃及資源，予個人、家庭及社會不同群組，致力為市民帶來具意義及影響的投資者及理財教育，幫助他們明智理財，改善財務狀況。

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