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投委會年報：疫下冀加強投資者理財教育  數碼理財為重點之一

投資者及理財教育委員會今日發表2021至2022年度年報，總結過去一年重點工作，亦簡介投資者及理財教育的主要趨勢和發展，以及投委會將如何回應及滿足公眾及不同群組的學習需要。投委會主席杜淦堃表示，近年疫情進一步加劇大眾需要提高投資者及理財教育的迫切性，並提到數碼理財能力是投委會未來其中一個教育重點，期望防範日益演變的投資市場及數碼發展所帶來的風險。

投委會在年報總結過去一年重點工作，包括為公眾及目標群組提供多元化宣傳及教育計劃，包括多個推廣活動如防騙教育活動、世界投資者週及世界理財週等；提升Facebook 及Instagram等社交媒體參與率；提供適切的投資者及理財教育資訊，例如近年熱門的綠色和可持續金融、加密資產、集體投資計劃等；以及與不同持份者合作等。

 

投委會總經理李婉秋表示，本港社會環境轉變並迎來前所未有的挑戰，投委會將致力提供免費、方便和實用的投資者及理財教育計劃及資源，予個人、家庭及社會不同群組，致力為市民帶來具意義及影響的投資者及理財教育，幫助他們明智理財，改善財務狀況。

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