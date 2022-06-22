21世紀經濟報導引述消息稱，監管機構將進一步明確自營和第三方平台的界限，引發對於北京可能禁止第三方平台在網上銷售藥品的擔憂，阿里健康（0241）曾挫逾16%。
國家藥監局日前發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》，其中，第八十三條中明確規定：第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。報道引述參加過上述國家藥監局座談會的行業人士稱，國家藥監局對於醫藥電商平台在自營和第三方業務的界限將進一步予以明確，要求現在的電商平台要么純粹進行自營藥品銷售業務，要么純粹做一個第三方平台。「換言之，該政策落地後，不允許藥品網絡銷售平台，既做裁判員，又做運動員」。
阿里健康（0241）曾跌最多16.91%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為20.45%。現報4.77元，跌14.21%。
平安好醫生（1833）曾跌最多7.49%，是2022年5月6日後最大跌幅，當日跌幅為7.66%。現報21.2元，跌6.61%。
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