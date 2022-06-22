國家藥監局日前發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》，其中，第八十三條中明確規定：第三方平台提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。報道引述參加過上述國家藥監局座談會的行業人士稱，國家藥監局對於醫藥電商平台在自營和第三方業務的界限將進一步予以明確，要求現在的電商平台要么純粹進行自營藥品銷售業務，要么純粹做一個第三方平台。「換言之，該政策落地後，不允許藥品網絡銷售平台，既做裁判員，又做運動員」。

阿里健康（0241）曾跌最多16.91%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為20.45%。現報4.77元，跌14.21%。

平安好醫生（1833）曾跌最多7.49%，是2022年5月6日後最大跌幅，當日跌幅為7.66%。現報21.2元，跌6.61%。

其他報道

投委會年報：疫下冀加強投資者理財教育 數碼理財為重點之一

Klook調查：近8成港人未來一年會外遊 料疫後迎來「報復式旅遊」

讀書郎教育據報評估香港IPO的投資者需求

滬深三大指數午後向下 上證三連跌

德勤劈香港今年新股集資額預測逾四成至1800億元

微軟香港推初創支援 業界料將有更多獨角獸面世

信安：恒指第三季上望24000點 中資科技、內房股有較大上升空間

【有片：埋身擊】納指短期走勢反覆 中長線仍然弱勢

中大獲李嘉誠基金會捐1.5億元支持生物醫學科技發展

太平洋酒吧料全年虧損收窄至800-1200萬元