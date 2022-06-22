緊隨澳門立法會昨日大會通過《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（俗稱《博彩法》），澳門特首賀一誠今日簽署，將於明日起生效。另博彩企業對通過修訂後的《博彩法》多表示歡迎。摩根大通發表報告指，料重新競投賭牌程序將於7月尾或8月初進行，並將於11月初公布競投結果。
澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合發稿指，對《博彩法》修法獲得通過，表示歡迎，並謂新博彩法完善相關法律內容，為業界提供清晰指引，有利於推動博彩業健康有序發展，為澳門長期繁榮穩定目標打下穩固基礎。該公司正積極部署競投新的博彩經營批給，對未來繼續在澳門開展業務充滿信心，全力支持澳門「世界旅遊休閒中心」建設。澳門媒體及網上博彩媒體引述金沙中國（1928）總裁王英偉亦對修法獲通過表示歡迎，並謂政府在修訂過程中充分廣泛咨詢，凝聚社會共識。金沙中國對澳門前景充滿信心，並將按政府制定的時間表，提交標書參與競投。
美高梅中國同樣表示歡迎，並重申對澳門未來發展滿懷信心，並將繼續堅定不移配合支持澳門政府就促進經濟適度多元發展的相關規劃，全力協助澳門進一步鞏固世界旅遊休閒中心的戰略定位。銀河娛樂（0027）、永利澳門（1128）及新濠博亞，亦對法案獲通過表示歡迎。
摩根大通的報告指，依20年前澳門通過《博彩法》後40日啟動競投程序，並將競投過程維時3個月的安排作為參考，料重新競投賭牌程序將於7月尾或8月初進行，並將於11月初公布競投結果。不過，該行認為，六大是否全部「留低」，另政府是否要求在非博彩方面作多少強制投資，及需否在40%的博彩稅外，支付額外溢價金，仍然存在未知素。該行認為，可趁濠賭股波動時去建倉。六大博彩股今日全線下跌，目前跌幅最大的為新濠國際（0200），跌幅為3.1%。
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