緊隨澳門立法會昨日大會通過《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（俗稱《博彩法》），澳門特首賀一誠今日簽署，將於明日起生效。另博彩企業對通過修訂後的《博彩法》多表示歡迎。摩根大通發表報告指，料重新競投賭牌程序將於7月尾或8月初進行，並將於11月初公布競投結果。