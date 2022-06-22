恒指收市跌551點或2.56%，報21008點，成交金額1269億元，較上日增加6.35%；國指跌214點或2.84%，報7335點。恒生科技指數收報4552點，跌4.37%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。蒙牛（2319）、吉利（0175）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，66隻下跌，0隻無升跌。吉利（0175）升4.12%，收報15.68元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌13.85%，收報4.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）創上市新高，見154元，收報140.9元，升2.62%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報53.4元，跌14.83%。

恒指陰燭跌穿10天線(21277.13點)、20天線(21193.62點)及保力加通道中軸(21172.09點)。科指亦以陰燭跌穿10天線(4664.45點)、100天線(4635.48點)，下試20天線(4529.77點)。

北水南下合計淨流入18.02億元，較上日增加46.3%，淨流入金額是6月17日25.95億元後最多。北水連續第10日流入，累計流入270.27億元，對上一次連續10日淨流入是月20日。南水北上合計淨流出68.2億元人民幣，較上日增加542.02%，連續第3日流出，累計流出175.86億元。

午後消息股表現

內地擬禁第三方平台網上售藥，阿里健康（0241）曾挫逾16%。收報4.79元，跌13.85%。平安好醫生（1833）收報21.35元，跌5.95%。

太平洋酒吧（8432）料全年虧損收窄至800-1200萬元。收報0.098元，跌2%。

中國動向（3818）全年轉蝕17.5億元，投資虧損達14.7億元，不派息。收報0.45元，跌3.23%。

SmarTone（0315）為屯元天停電影響客戶，提供流動充電器。收報4.08元，跌0.49%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，安領國際（1410）收報0.68元，升4.62%。

美因基因（6667）上市，定價為18元。收報18元，無升跌。

協合新能源（0182）擬場外回購股份 或涉資最多3.16億。收報0.73元，跌1.35%。

餐廳因疫情打擊生意 皇璽（8300）料去年度蝕逾千萬。收報0.028元，無升跌。

先施錶行（0444）料上財年虧損收窄20%。收報0.048元，無升跌。

亞洲聯合基建（0711）發盈喜 料扭虧賺1億。收報0.58元，跌3.33%。

美團（3690）王興再沽2.6萬股B類股 套現520萬。收報191.6元，跌4.77%。

縱橫遊（8069）上財年虧損收窄至1550萬元 新增加密貨幣開採業務。收報0.465元，升1.09%。

清晰醫療（1406）與仁安就香港眼科及醫療輔助服務合作。收報1.15元，跌1.71%。

謝瑞麟（0417）：港租金議價幅度收窄 將謹慎開店。收報1.05元，升0.96%。

松齡（1989）全年盈轉虧 蝕2063萬 不派息。收報0.59元，跌1.67%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：擬豐富數碼資產和ESG投資業務。收報359.8元，跌1.21%。

中房協下月召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。中海外（0688）收報23.45元，跌2.29%；龍湖（0960）收報33元，跌3.08%；華潤置地（1109）收報34元，跌1.73%；碧桂園（2007）收報4.55元，跌3.19%。

深圳控股（0604）5月合同銷售額按年跌69%。收報1.51元，跌0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見154元，收報140.9元，升2.62%；理想（2015）創上市新高，見154元，收報140.9元，升2.62%；越秀地產（0123）創52周高，見9.18元，收報9.09元，升0.66%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.17元，收報5.08元，升2.01%；長江生命科技（0775）創52周高，見1.28元，收報1.22元，升87.69%；開拓藥業（9939）創52周高，見1.28元，收報1.22元，跌2.61%；碧生源（0926）創52周高，見1.28元，收報1.22元，升5.53%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.06元，收報1.02元，升3.03%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.92元，收報2.89元，升7.43%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.51元，升3.03%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.78元，收報3.72元，升4.79%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.96元，收報0.98元，跌7.55%；安莉芳（1388）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；惠生工程（2236）低見0.265元，收報0.28元，跌5.08%；友和（2347）低見1.86元，收報1.93元，跌1.53%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，中國水業集團（1129）低見0.19元，收報0.198元，跌5.26%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.73元，跌1.35%；新意網集團（1686）低見5.79元，收報5.81元，跌5.68%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.92元，跌1.08%；大快活（0052）低見13.58元，收報13.58元，跌1.74%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；泓富（0808）低見2.35元，收報2.35元，跌1.67%；中電（0002）低見65.45元，收報65.6元，跌2.67%；建滔集團（0148）低見28.7元，收報28.8元，跌4.79%；港燈（2638）低見7.3元，收報7.31元，跌1.88%。

異動股

上升異動股，包括，愛高集團（0328）創52周高，見0.41元，收報0.27元，升175.51%；長江生命科技（0775）創52周高，見1.28元，收報1.22元，升87.69%；領悅服務（2165）收報0.83元，升27.69%；企展控股（1808）收報0.63元，升21.15%；時富金融（0510）收報0.28元，升20.17%；普匯中金（0997）收報0.075元，升15.38%；新東方在線（1797）收報19.38元，升10.74%；深藍科技（1950）收報0.218元，升10.66%；高偉電子（1415）收報8.3元，升9.79%；青瓷遊戲（6633）收報4.1元，升9.33%；洛陽鉬業（3993）收報4.6元，升8.49%。

下跌異動股，包括，京東健康（6618）收報53.4元，跌14.83%；阿里健康（0241）收報4.79元，跌13.85%；新晨中國動力（1148）收報0.68元，跌11.69%；國際娛樂（1009）平上市低位0.2元，收報0.2元，跌10.31%；易居企業（2048）收報1.16元，跌10.08%；新希望服務（3658）收報2.2元，跌9.84%。

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