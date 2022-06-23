港元現報7.8489元升值11點子，曾升值最多0點子，報7.85元，亦曾升值最多13點子，報7.8487元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.48點子至0.23315%；1星期HIBOR升5.88點子至0.42601%，是2020年10月30日後新高；2星期HIBOR升12.7點子至0.69744%，是2020年6月1日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升13.24點子至1.61036%，是2020年5月4日後收市新高。6個月期HIBOR升10.52點子至2.31988%，是2020年2月6日後新高。12個月期HIBOR升10.6點子至3.28732%，是2008年11月3日後新高。

美元指數現報104.132貶值0.065點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報1.64157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8176%，連續3日收窄，利差是2022年5月20日後最窄，當日差距為-0.7861%

對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。

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