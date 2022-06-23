財務匯報局（財匯局）將於今年10月實施會計專業新規管制度，屆時將更名為會計及財務匯報局（會財局，AFRC）。問及中美審計風波下，本港審計質素提升會否有助談判，財匯局主席黃天祐表示，早於2019年財匯局已擁有權力可向內地監管機構就調查用途獲取審計底稿，目前正與財政部監督評價局展開研究工作，冀可擴闊至赴內地進行查察工作。該局查察部署理主管劉建汝補充，財匯局一直與各地審計監管機構合作，在日常工作中均有接觸、溝通，並非針對某一監管機構。局方對監管力度的提升源自公眾及投資者對審計質素的期望增加。
隨著職能的擴大，黃天祐表示，局方將在今年底相應擴大人手編制，由59個增近一倍至115個職位，當中會計專業人員會增至6成；法律人員約15%；其餘為財務、人力資源、IT等輔助人員。他提到，目前人手流失嚴重，當中尤以會計、法律專業團隊為甚，去年流失率為11%，按年增逾9個百分點。他續指，局方會加強文化建設，亦會提升薪酬，平均加薪幅度3%，有信心招聘到足夠人手。
財匯局今日發表2021年年度查察報告，整體審計質素較2020年的結果改善，其中核數師在抱持適當專業懷疑態度方面有明顯改善，被識別與相關查察項目比例大幅減少至46%，按年減少35個百分點。不過，在評估管理層的收入及預期信用損失工作有所惡化，兩者分別為70%和71%，按年大增37和16個百分點。劉建汝表示，疫情下公司往往提供更多促銷、回贈優惠，令收入模式變得複雜，核數師未必清楚理解公司的營運模式變化；另一方面，疫情亦令信貸情況變差，上市公司牽涉在更多信貸之中，因此核數師在兩方面的缺失增加。
此外，財匯局同時發表紀律處分程序及處分方針的諮詢總結，上市公司核數師就每項失當行為的罰款上限分別為1000萬元或所獲取的利潤或避免的損失的3倍，以較高者為準，專業人士則上限為50萬元。前者將於明天（24日）生效，後者則於10月7日生效。
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