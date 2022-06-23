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澳娛綜合亦於6月20日，與中國工商銀行（澳門）牽頭的銀團，就最高達190億元的銀團貸款融資訂立融資協議，分別為90億元定期貸款融資及100億港元循環貸款融資。新貸款融資的新到期日為2028年6月20日，實際利率為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.25厘至2.25厘。首六個月的實際利率將為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.65厘。是次取得的絕大部分新貸款融資，將用作償還澳娛綜合於2016年9月訂立的現有銀團貸款融資。重新融資後，澳娛綜合將有額外60億元流動資金。

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