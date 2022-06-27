恒指今早高開257點，高位升695點，低位升257點，高低波幅438點。

恒指收市升510點或2.35%，報22229點，成交金額2000億元，較上日增加34.77%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升187點或2.46%，報7816點。恒生科技指數收報5072點，升4.71%。

騰訊（0700）、藥明生物（2269）、信義光能（0968）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌62隻升，7隻下跌，0隻無升跌。小米（1810）升12.44%，收報13.74元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌6.1%，收報12.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.2元，升14.85%；跌幅最大的是理想（2015）收報158.4元，跌3%。

恒指裂口升穿100天線(21702.03點)，上方最近為250天線(23892.71點)。科指20天線(4645.22點)升穿100天線(4609.95點)，科指上方最近為250天線(5712.56點)。

北水南下合計淨流入42.64億元，較上日增加42.13%，淨流入金額是6月15日43.48億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入361.63億元，對上一次連續13日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入72.65億元人民幣，較上日減少24.45%，連續第3日流入，累計流入289.15億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多3.2%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為3.3%。今日高見22414.43點，是4月4日22523.64點後最高。今日收市報22229.52點，是4月4日後收市新高，當日報22502.31點。指數連升3日，累計升1221.18點，及連續第3日陽燭，對上一次3連升、3連陽均是6月21日。

科指曾升最多5.85%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為6.15%。今日高見5128.06點，是3月2日5162.07點後最高。今日收市報5072.89點，是3月1日後收市新高，當日報5155.69點。收市連升3日，累計升520.56點，對上一次連升3日是6月21日；及連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月21日。

國指曾升最多3.44%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。今高見7891.5點，是3月3日7946.8點後最高。今日收市報7816.94點，是3月3日後收市新高，當日報7900.04點。指數連升3日，累計升481.94點，對上一次連升3日是6月21日；同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月21日。

午後消息股表現

Prosus盡沽京東（9618），套現36億美元。收報265.4元，升6.24%。

路勁基建（1098）獲主席購入950萬美元公司美元債。見52周低5.51元，收報5.59元，升0.54%。

騰訊（0700）：大股東Naspers將持續減持股份，料佔每日成交量最多5%。收報378.2元，跌1.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.97元，升3.19%。經濟日報（0423）收報1.23元，升4.24%。L'OCCITANE（0973）收報24元，跌0.41%。毛記葵涌（1716）收報0.85元，升18.06%。

G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。中石油（0857）收報3.73元，升1.63%；中海油（0883）收報10.12元，升2.64%。

嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。收報0.64元，升3.23%。

易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。收報0.175元，跌3.31%。

先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。收報0.53元，無升跌。

翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。收報0.199元，無升跌。

優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。收報1.8元，跌4.76%。

雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。收報3.11元，升1.97%。

景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。收報0.435元，升1.16%。

據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。阿里（9988）收報118.1元，升3.69%。

耀才證券（1428）全年盈利跌20%。收報1.43元，跌0.69%。

周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。收報1.84元，跌1.08%。

蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%。

大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。收報12元，升2.56%。

中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。收報10.6元，跌9.25%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%；蔚來（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.42元，收報8.22元，升1.73%；匯通達（9878）創上市新高，見55.15元，收報54.75元，升2.62%；貝殼（2423）創上市新高，見53元，收報51.9元，升6.79%；知乎（2390）創上市新高，見32.2元，收報32元，升4.4%；雲康集團（2325）創上市新高，見17.28元，收報17.08元，升3.14%；越秀地產（0123）創52周高，見9.66元，收報9.62元，升1.8%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.49元，收報5.36元，跌0.37%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.42元，收報1.42元，升10.94%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.11元，收報3.11元，升9.12%；長實集團（1113）創52周高，見56.4元，收報55.75元，升2.11%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.92元，收報3.78元，升1.07%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.99元，收報3.93元，升6.5%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.61元，收報0.66元，跌14.29%；德商產投服務（2270）低見0.6元，收報1.18元，無升跌；毅德國際（1396）低見0.221元，收報0.265元，升6%；IMAX（1970）低見7.51元，收報7.61元，跌6.17%；上坤（6900）低見1.26元，收報1.26元，跌8.03%；賞之味（8096）低見0.048元，收報0.052元，跌3.7%；友和（2347）低見1.51元，收報1.57元，跌10.29%；快狗打車（2246）低見14.7元，收報14.7元，跌12.08%。

8隻股份創52周低，包括捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；富豪產業（1881）低見1.28元，收報1.3元，無升跌；永安國際（0289）低見16.5元，收報16.8元，升1.82%；安樂工程（1977）低見1.25元，收報1.33元，升3.91%；英皇娛樂（0296）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；金禧國際（0091）低見0.13元，收報0.139元，跌16.27%；路勁基建（1098）低見5.51元，收報5.59元，升0.54%；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.45元，收報2.48元，跌15.65%。

異動股

上升異動股，包括，中國有贊（8083）收報0.26元，升25.6%；信義儲電（8328）收報7.16元，升20.34%；匯安智能科技（8379）收報0.167元，升19.29%；毛記葵涌（1716）收報0.85元，升18.06%；飛魚科技（1022）收報0.53元，升16.48%；比亞迪電子（0285）收報23.2元，升14.85%；中電華大科技（0085）收報0.9元，升13.92%；聯康生物（0690）收報0.074元，升13.85%；丘鈦（1478）收報6.09元，升13.83%；海倫司（9869）收報16.64元，升13.2%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.088元，跌38.46%；金禧國際（0091）見52周低0.13元，收報0.139元，跌16.27%；馬鞍山鋼鐵（0323）見52周低2.45元，收報2.48元，跌15.65%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.61元，收報0.66元，跌14.29%；恒盛地產（0845）收報0.187元，跌14.22%；快狗打車（2246）創上市新低，見14.7元，收報14.7元，跌12.08%；中泛控股（0715）收報0.051元，跌12.07%；Republic Healthcare（8357）收報0.223元，跌10.8%；佳民（8519）收報0.061元，跌10.29%；友和（2347）創上市新低，見1.51元，收報1.57元，跌10.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報8.52元，跌9.36%。

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