moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指升510點 三大指數創至少兩個月新高 成交2000億增34% 北水增42%

美股上周五向上，美期、歐亞股市延續升勢，美債息美軟回軟，港元亦曾升值至7.8463元，是6月8日後最強。內地今早公布工業企業利潤按年下降6.5%，較上月跌幅收窄，A股上升，而港股在七一利好憧憬下，恒指今早曾升逾690點，不過，騰訊（0700）於中午公布大股東將減持，騰訊股價午後由升轉跌，限制大市升幅。三大指數創近3周最大升幅，及至少兩個月新高，成交亦見1個月最多。三大指數連升3日，恒指累升1221點。

恒指今早高開257點，高位升695點，低位升257點，高低波幅438點。

恒指收市升510點或2.35%，報22229點，成交金額2000億元，較上日增加34.77%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升187點或2.46%，報7816點。恒生科技指數收報5072點，升4.71%。

騰訊（0700）、藥明生物（2269）、信義光能（0968）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌62隻升，7隻下跌，0隻無升跌。小米（1810）升12.44%，收報13.74元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌6.1%，收報12.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.2元，升14.85%；跌幅最大的是理想（2015）收報158.4元，跌3%。

恒指裂口升穿100天線(21702.03點)，上方最近為250天線(23892.71點)。科指20天線(4645.22點)升穿100天線(4609.95點)，科指上方最近為250天線(5712.56點)。

北水南下合計淨流入42.64億元，較上日增加42.13%，淨流入金額是6月15日43.48億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入361.63億元，對上一次連續13日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入72.65億元人民幣，較上日減少24.45%，連續第3日流入，累計流入289.15億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多3.2%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為3.3%。今日高見22414.43點，是4月4日22523.64點後最高。今日收市報22229.52點，是4月4日後收市新高，當日報22502.31點。指數連升3日，累計升1221.18點，及連續第3日陽燭，對上一次3連升、3連陽均是6月21日。

科指曾升最多5.85%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為6.15%。今日高見5128.06點，是3月2日5162.07點後最高。今日收市報5072.89點，是3月1日後收市新高，當日報5155.69點。收市連升3日，累計升520.56點，對上一次連升3日是6月21日；及連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月21日。

國指曾升最多3.44%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。今高見7891.5點，是3月3日7946.8點後最高。今日收市報7816.94點，是3月3日後收市新高，當日報7900.04點。指數連升3日，累計升481.94點，對上一次連升3日是6月21日；同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月21日。

午後消息股表現

Prosus盡沽京東（9618），套現36億美元。收報265.4元，升6.24%。

路勁基建（1098）獲主席購入950萬美元公司美元債。見52周低5.51元，收報5.59元，升0.54%。

騰訊（0700）：大股東Naspers將持續減持股份，料佔每日成交量最多5%。收報378.2元，跌1.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.97元，升3.19%。經濟日報（0423）收報1.23元，升4.24%。L'OCCITANE（0973）收報24元，跌0.41%。毛記葵涌（1716）收報0.85元，升18.06%。

G7據報擬對俄羅斯石油價格設上限。中石油（0857）收報3.73元，升1.63%；中海油（0883）收報10.12元，升2.64%。

嘉濤（2189）全年純利按年升24%至9890萬元。收報0.64元，升3.23%。

易還財務（8079）全年虧損收窄至6432萬元。收報0.175元，跌3.31%。

先思行（0595）全年少賺14%至2.3億元，末期息4仙。收報0.53元，無升跌。

翠華（1314）全年虧損收窄至1.18億元，不派息。收報0.199元，無升跌。

優品360（2360）上年度核心純利1.1億，按年增1.2倍。收報1.8元，跌4.76%。

雅居樂（3383）以柏架山道及英皇道地皮作擔保，換9億夾層融資。收報3.11元，升1.97%。

景福（0280）去年多賺逾倍末期息1.6仙，首披露失勞力士經銷權。收報0.435元，升1.16%。

據報馬雲現身西班牙馬略卡島打高爾夫球。阿里（9988）收報118.1元，升3.69%。

耀才證券（1428）全年盈利跌20%。收報1.43元，跌0.69%。

周大福昨提全購佐丹奴（0709），David Webb：股東應拒絕。收報1.84元，跌1.08%。

蔚來（9866）高層回應汽車墜樓意外，指不會被「水軍」打倒。創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%。

大家樂（0341）籌認知障礙症患者捐款活動，每售出一個豬扒飯捐1元。收報12元，升2.56%。

中燃（0384）全年少賺26%，末期息0.45元。收報10.6元，跌9.25%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%；蔚來（9866）創上市新高，見199.2元，收報193.5元，升2.65%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.42元，收報8.22元，升1.73%；匯通達（9878）創上市新高，見55.15元，收報54.75元，升2.62%；貝殼（2423）創上市新高，見53元，收報51.9元，升6.79%；知乎（2390）創上市新高，見32.2元，收報32元，升4.4%；雲康集團（2325）創上市新高，見17.28元，收報17.08元，升3.14%；越秀地產（0123）創52周高，見9.66元，收報9.62元，升1.8%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.49元，收報5.36元，跌0.37%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.42元，收報1.42元，升10.94%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.11元，收報3.11元，升9.12%；長實集團（1113）創52周高，見56.4元，收報55.75元，升2.11%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.92元，收報3.78元，升1.07%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.99元，收報3.93元，升6.5%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.61元，收報0.66元，跌14.29%；德商產投服務（2270）低見0.6元，收報1.18元，無升跌；毅德國際（1396）低見0.221元，收報0.265元，升6%；IMAX（1970）低見7.51元，收報7.61元，跌6.17%；上坤（6900）低見1.26元，收報1.26元，跌8.03%；賞之味（8096）低見0.048元，收報0.052元，跌3.7%；友和（2347）低見1.51元，收報1.57元，跌10.29%；快狗打車（2246）低見14.7元，收報14.7元，跌12.08%。

8隻股份創52周低，包括捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；富豪產業（1881）低見1.28元，收報1.3元，無升跌；永安國際（0289）低見16.5元，收報16.8元，升1.82%；安樂工程（1977）低見1.25元，收報1.33元，升3.91%；英皇娛樂（0296）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；金禧國際（0091）低見0.13元，收報0.139元，跌16.27%；路勁基建（1098）低見5.51元，收報5.59元，升0.54%；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.45元，收報2.48元，跌15.65%。

異動股

上升異動股，包括，中國有贊（8083）收報0.26元，升25.6%；信義儲電（8328）收報7.16元，升20.34%；匯安智能科技（8379）收報0.167元，升19.29%；毛記葵涌（1716）收報0.85元，升18.06%；飛魚科技（1022）收報0.53元，升16.48%；比亞迪電子（0285）收報23.2元，升14.85%；中電華大科技（0085）收報0.9元，升13.92%；聯康生物（0690）收報0.074元，升13.85%；丘鈦（1478）收報6.09元，升13.83%；海倫司（9869）收報16.64元，升13.2%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.088元，跌38.46%；金禧國際（0091）見52周低0.13元，收報0.139元，跌16.27%；馬鞍山鋼鐵（0323）見52周低2.45元，收報2.48元，跌15.65%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.61元，收報0.66元，跌14.29%；恒盛地產（0845）收報0.187元，跌14.22%；快狗打車（2246）創上市新低，見14.7元，收報14.7元，跌12.08%；中泛控股（0715）收報0.051元，跌12.07%；Republic Healthcare（8357）收報0.223元，跌10.8%；佳民（8519）收報0.061元，跌10.29%；友和（2347）創上市新低，見1.51元，收報1.57元，跌10.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報8.52元，跌9.36%。

 

其他報道

中汽協：首5個月汽車製造業營業收入跌9%

潤邁德醫療今起招股 料年底可達收支平衡

滬深三大指數高收 兩市成交破萬億人幣

花旗：第2季最差情況已過 料中國全年增長3.9%

Prosus盡沽京東 套現36億美元

大股東Naspers明言每日掟貨 騰訊午後升幅顯著收窄失400元關

路勁基建獲主席購入950萬美元公司美元債

騰訊：大股東Naspers將持續減持股份 料佔每日成交量最多5%

恒大集團於本港高院面臨清盤訴訟

恒指半日升684點 創近3個月高位 科指升穿5000點 半日成交已逾千億