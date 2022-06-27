新聞稿稱，互聯網信息服務提供者要建立健全賬號信息動態核驗、個人信息保護等管理制度，對違法違規註冊、使用賬號信息的情形採取相應的處置措施。

對於提供互聯網新聞信息服務、網絡出版服務等互聯網信息服務的賬號，以及從事經濟、教育、醫療衛生、司法等領域信息內容生產的賬號，要加注專門標識。

對於互聯網信息服務提供者違反規定的，依照有關法律、行政法規的規定處罰。

法律、行政法規沒有規定的，由省級以上網信部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正，並可以處一萬元以上十萬元以下罰款。

《規定》明確，互聯網用戶賬號信息是指互聯網用戶在互聯網信息服務中註冊、使用的名稱、頭像、封面、簡介、簽名、認證信息等用於標識用戶賬號的信息；互聯網信息服務提供者，是指向用戶提供互聯網信息發布和應用平台服務的主體。

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