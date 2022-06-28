宏安地產（1243）宣布截至三月底止年度業績，股東應佔溢利按年下跌39%至2.85億元，這與年內只有兩個合營項目maya曦臺及Altissimo泓碧銷售入賬有關，兩盤貢獻約2.44億元盈利。集團亦完成銷售薈藍逾80%單位，錄得合約銷售14億元，預計下半年交付單位。集團建議每股派發末期息0.75仙，按年增加1.36%。
年內受惠於新購入收租物業及免租期結束，集團亦錄得租金收入約9160萬元，按年增長13.9%。同時其亦收購四個地盤，涉總建築面積約25.92萬平方呎，將建造為「The Met.」精品住宅品牌系列的一部分。集團亦加快擴大資產管理業務，繼將若干物業轉讓予集團與APG Strategic Real Estate Pool托管人的合營企業後，亦繼續與其他投資者成立「天生樓合資企業」及「Jumbo 合資企業」兩家合營企業，分別經營鋪位及車位。其亦與美國最大的投資公司之一Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（KKR）合作，投資及經營「銀湖•天峰」及「The Parkside」 兩個零售商場項目。
在可持續發展方面，該集團於本年度開始了爲期五年的環境、社會及管治路線圖，並成立了正式的環境、社會及管治委員會，牽頭推行環境、社會及管治路線圖。年內集團開始對其管理的物業進行初步能源評級，並建立廢物回收系統。展望未來，宏安地產執行董事兼行政總裁鄧灝康表示，今年是集團上市的六周年，亦是第二個五年計劃的首年。他們的目標是在鞏固香港的業務基礎後，把業務拓展至亞洲其他一線城市。他們致力鞏固在香港的市場地位及擴大其在香港的經營規模。他們的目標是逐步轉型為一家資產管理公司，以維持經常性收入，為公司奠下得以長遠和持續穩定發展。
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